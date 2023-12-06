Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием
Официальный визит президента РФ Путина в Киргизию в октябре 2023 года. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с юбилеем — 55-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Российский лидер отметил, что Жапаров на посту президента снискал высокое уважение не только соотечественников, но и значительный международный авторитет.
"Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", — приводит послание РИА "Новости".
Вместе с тем Путин заверил, что Киргизия может рассчитывать "на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей", а также пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Недавно президент России Владимир Путин был с рабочим визитом в Бишкеке, в ходе которого встретился с Садыром Жапаровым. Киргизия стала первой страной, куда в 2023 году отправился глава государства. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности, российский лидер отметил, что два государства в торговых расчётах активно переходят на нацвалюты. В свою очередь, Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО.