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6 декабря, 06:12

Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием

<p>Официальный визит президента РФ Путина в Киргизию в октябре 2023 года. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков</p>

Официальный визит президента РФ Путина в Киргизию в октябре 2023 года. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с юбилеем — 55-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Российский лидер отметил, что Жапаров на посту президента снискал высокое уважение не только соотечественников, но и значительный международный авторитет.

"Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", — приводит послание РИА "Новости".

Вместе с тем Путин заверил, что Киргизия может рассчитывать "на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей", а также пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов.

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Недавно президент России Владимир Путин был с рабочим визитом в Бишкеке, в ходе которого встретился с Садыром Жапаровым. Киргизия стала первой страной, куда в 2023 году отправился глава государства. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности, российский лидер отметил, что два государства в торговых расчётах активно переходят на нацвалюты. В свою очередь, Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО.

Николь Вербер
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