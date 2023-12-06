Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с юбилеем — 55-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Российский лидер отметил, что Жапаров на посту президента снискал высокое уважение не только соотечественников, но и значительный международный авторитет.

"Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", — приводит послание РИА "Новости".