В Европе задержали двух человек, которые помогли Артёму Уссу сбежать из Италии

Как пишет Kras Mash , в марте 2023-го камеры видеонаблюдения сняли, как облачённый во всё чёрное бизнесмен не спеша идёт к машине. Как считают в США, план побега разрабатывался ещё с января: Усс завербовал отца и сына — Владимира и Бориса Йованчичей. Бизнесмен поручил им помочь ему бежать, если выдадут разрешение на его экстрадицию в Штаты.

Так, Владимир обговорил детали с женой бизнесмена в отеле в Милане и, получив залог в десять тысяч евро, а позже и ключ-карту для прохода в резиденцию, начал работать. В итоге в марте, когда итальянский суд решил передать россиянина, его сообщники прибыли к дому, посадили его в машину и уехали. Уссу по дороге сняли браслет и перевезли его в Словению. Компания наматывала круги по Хорватии и Боснии, после чего остановилась в Сербии. Там беглец заплатил помощникам 40 тысяч евро и улетел в Россию на самолёте.