В Европе задержали двух человек, которые помогли Артёму Уссу сбежать из Италии
В Европе задержали двух организаторов побега сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса — Артёма Усса, которые помогли ему выбраться из-под домашнего ареста в Италии и покинуть страну.
Побег Артёма Усса из-под домашнего ареста. Фото © t.me / Kras Mash
Как пишет Kras Mash, в марте 2023-го камеры видеонаблюдения сняли, как облачённый во всё чёрное бизнесмен не спеша идёт к машине. Как считают в США, план побега разрабатывался ещё с января: Усс завербовал отца и сына — Владимира и Бориса Йованчичей. Бизнесмен поручил им помочь ему бежать, если выдадут разрешение на его экстрадицию в Штаты.
Так, Владимир обговорил детали с женой бизнесмена в отеле в Милане и, получив залог в десять тысяч евро, а позже и ключ-карту для прохода в резиденцию, начал работать. В итоге в марте, когда итальянский суд решил передать россиянина, его сообщники прибыли к дому, посадили его в машину и уехали. Уссу по дороге сняли браслет и перевезли его в Словению. Компания наматывала круги по Хорватии и Боснии, после чего остановилась в Сербии. Там беглец заплатил помощникам 40 тысяч евро и улетел в Россию на самолёте.
В итоге Борис попался в итальянской провинции, а Владимир — в Хорватии. Теперь американская сторона будет настаивать уже на их экстрадиции.
Как уже рассказывал Лайф, в октябре прошлого года американский Минюст предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег предпринимателю Артёму Уссу. Он был арестован в Италии, где миланский суд одобрил его экстрадицию в США. Там ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста, однако позже сам явился в МВД РФ. Вчера Госдеп объявил награду в $7 млн за данные о местонахождении бизнесмена.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Игорь Клюшин