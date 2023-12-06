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6 декабря, 10:10

Левитин: Россияне попадут на Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов

Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин ответил на вопрос Лайфа о допуске российских спортсменов к участию на Олимпиаде-2024. По его словам, они примут участие в нейтральном статусе. Однако точное количество спортсменов из России пока не известно.

Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин. Видео © LIFE

"Зависит от того, сколько мы отберём сейчас, сколько успеем отобрать. Пока нет прикидок", — заявил Левитин.

Стало известно, когда МОК решит, допускать Россию на ОИ-24 или нет

Стало известно, когда МОК решит, допускать Россию на ОИ-24 или нет

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, но на строгих условиях. В участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, участие в командных соревнованиях будет закрыто для россиян и белорусов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. Также Лайф писал, что МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав олимпийских советов новых российских регионов. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали такое решение настоящим позором.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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