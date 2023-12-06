Левитин: Россияне попадут на Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов
Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин ответил на вопрос Лайфа о допуске российских спортсменов к участию на Олимпиаде-2024. По его словам, они примут участие в нейтральном статусе. Однако точное количество спортсменов из России пока не известно.
Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин. Видео © LIFE
"Зависит от того, сколько мы отберём сейчас, сколько успеем отобрать. Пока нет прикидок", — заявил Левитин.
Ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, но на строгих условиях. В участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, участие в командных соревнованиях будет закрыто для россиян и белорусов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. Также Лайф писал, что МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав олимпийских советов новых российских регионов. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали такое решение настоящим позором.
ТАСС / Сергей Карпухин