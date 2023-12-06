Левитин: Россияне попадут на Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов

Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин ответил на вопрос Лайфа о допуске российских спортсменов к участию на Олимпиаде-2024. По его словам, они примут участие в нейтральном статусе. Однако точное количество спортсменов из России пока не известно.