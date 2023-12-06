Итальянская полиция исключила участие российских спецслужб в побеге Артёма Усса
Полицейские Италии исключили причастность российских спецслужб и жены бизнесмена Артёма Усса к организации его побега, сообщил на пресс-конференции главный прокурор Милана Марчелло Виола.
Он отметил, что к инциденту могут быть причастны другие люди, а не только те, кто проходит фигурантами дела. Также прокурор сказал, что у спецслужб "нет свидетельств" о причастности к побегу жены Усса.
Следствие поймало первых подозреваемых благодаря определению номера авто, на котором Усс уехал из места нахождения под домашним арестом под Миланом. По словам прокурора, преступники за несколько дней до побега пять раз осматривали место запланированной операции. Он рассказал, что в ходе расследования было изучено 11 миллионов строк телефонных переговоров. Также появилась информация и о сбоях в работе электронного браслета Усса.
"За 79 дней сигнал браслета сработал 124 раза. В семи случаях это были проблемы с электропитанием, примерно в 20 случаях за два дня речь могла идти о проверках, так как они совпадают с двумя осмотрами", — передаёт Adnkronos слова прокурора.
Как уже рассказывал Лайф, в октябре прошлого года американский Минюст предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег предпринимателю Артёму Уссу. Он был арестован в Италии, где миланский суд одобрил его экстрадицию в США. Там ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста, однако позже сам явился в МВД РФ. Вчера Госдеп объявил награду в $7 млн за данные о местонахождении бизнесмена.
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