Итальянская полиция исключила участие российских спецслужб в побеге Артёма Усса

Полицейские Италии исключили причастность российских спецслужб и жены бизнесмена Артёма Усса к организации его побега, сообщил на пресс-конференции главный прокурор Милана Марчелло Виола.

Он отметил, что к инциденту могут быть причастны другие люди, а не только те, кто проходит фигурантами дела. Также прокурор сказал, что у спецслужб "нет свидетельств" о причастности к побегу жены Усса.

Следствие поймало первых подозреваемых благодаря определению номера авто, на котором Усс уехал из места нахождения под домашним арестом под Миланом. По словам прокурора, преступники за несколько дней до побега пять раз осматривали место запланированной операции. Он рассказал, что в ходе расследования было изучено 11 миллионов строк телефонных переговоров. Также появилась информация и о сбоях в работе электронного браслета Усса.