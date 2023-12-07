В Британии обиделись на Путина из-за его слишком тёплых отношений с чиновниками ОАЭ
DM: Путин жал руки чиновникам ОАЭ, но "пренебрёг" британским послом
Британские журналисты обвинили президента РФ Владимира Путина в двойных стандартах. По сообщению газеты Daily Mail, российский лидер тепло пожимал руки чиновникам Объединённых Арабских Эмиратов, однако не стал общаться с послом Великобритании.
"Владимир Путин сегодня (6 декабря. — Прим. Лайфа) прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнёсся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России", — сообщает газета.
В издании рассказали, что Путин отказал в общении дипломатам из Великобритании в Москве после официального мероприятия по вручению верительных грамот в Кремле. Он решил держаться на расстоянии из-за санитарных норм и угрозы распространения ковида.
Напомним, накануне утром, 6 декабря, российский лидер прибыл для переговоров в Абу-Даби, причём истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента на протяжении всего полёта. После встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём. Затем борт номер один вылетел в Эр-Рияд, там у президента была запланирована встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Она состоялась во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде и продолжалась более трёх часов.
Андрей Гордеев / POOL / ТАСС