В Британии обиделись на Путина из-за его слишком тёплых отношений с чиновниками ОАЭ

Британские журналисты обвинили президента РФ Владимира Путина в двойных стандартах. По сообщению газеты Daily Mail, российский лидер тепло пожимал руки чиновникам Объединённых Арабских Эмиратов, однако не стал общаться с послом Великобритании.

"Владимир Путин сегодня (6 декабря. — Прим. Лайфа) прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнёсся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России", — сообщает газета.