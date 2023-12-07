Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Посла России вызвали в МИД Британии из-за "связей ФСБ" с хакерами Callisto

Итальянские силовики показали видео побега Артёма Усса из-под домашнего ареста

Путин заявил, что в европейских юрисдикциях заработал принцип "свой – чужой"

Российские средства ПВО собрали "урожай" из 27 беспилотников и самолёта Су-25

Названа тема итогового Госсовета, который Путин традиционно проведёт в конце декабря

Средства РЭБ перехватили беспилотный аппарат под Воронежем

Задержан отец школьницы, стрелявшей из его ружья по одноклассникам в Брянске

ФСБ задержала жителя Калининградской области за диверсии в 15 регионах РФ

Два пулевых ранения обнаружили на теле Ильи Кивы, убитого в Подмосковье

Житель Тюменской области переводил деньги ВСУ, пока не попался сотрудникам ФСБ

Психолог дала родителям советы после трагедии со стрельбой в брянской гимназии

Психолог Долгих дала родителям советы после трагедии со стрельбой в Брянске

7 декабря, 13:57
<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Родители обязаны выстроить с ребёнком доверительные отношения, чтобы в кризисной ситуации у него была возможность обратиться за помощью и получить поддержку. Об этом рассказала Лайфу замдекана факультета психологии МГУ, завлабораторией киберпсихолгии Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований Александра Долгих.

Мы понимаем, что если у ребёнка нет источников поддержки, он не принят в значимой для него группе, не может поделиться с родителями и учителями, то он чувствует себя одиноким и беспомощным.

Александра Долгих

Психолог

По её словам, в таком состоянии ребёнок будет искать помощь на стороне или пытаться решить проблему так, как ему кажется верным, иногда радикальным способом. Собеседница Лайфа посоветовала никогда не обесценивать детские переживания и не списывать их на подростковый возраст.

Долгих уверена, что родитель должен всегда стараться обозначить свою готовность помочь ребёнку, даже если тот в конкретный момент отказывается от поддержки. Если в семье ценят и пытаются понять детей, то риск проявления крайне агрессивных и радикальных поступков минимизируется, подчеркнула специалист.

"Очень важно быть внимательным к своему ребёнку. Порой даже незначительные изменения его поведения могут быть показателем нестабильного эмоционального состояния. И что станет последней каплей — неизвестно", — объясняет Долгих.

Даже если такой ребёнок столкнётся с травлей в школе или поссорится с друзьями, то он будет уверен, что на свете есть близкие люди, которые его выслушают и помогут. Психолог добавила, что никогда не поздно начать менять свои взаимоотношения с детьми, несмотря на накопившиеся семейные проблемы.

Тихоня с навыками киллера: Почему в брянской гимназии № 5 погибли дети

Тихоня с навыками киллера: Почему в брянской гимназии № 5 погибли дети

Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика отца. Два человека погибли и пять пострадали. Среди погибших сама стрелявшая. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Задержан отец восьмиклассницы, которому принадлежит оружие, а также директор гимназии из-за возможных нарушений в обеспечении охраны учреждения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!