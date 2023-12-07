Психолог дала родителям советы после трагедии со стрельбой в брянской гимназии Психолог Долгих дала родителям советы после трагедии со стрельбой в Брянске 7 декабря, 13:57 Обложка © Freepik

Родители обязаны выстроить с ребёнком доверительные отношения, чтобы в кризисной ситуации у него была возможность обратиться за помощью и получить поддержку. Об этом рассказала Лайфу замдекана факультета психологии МГУ, завлабораторией киберпсихолгии Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований Александра Долгих.

Мы понимаем, что если у ребёнка нет источников поддержки, он не принят в значимой для него группе, не может поделиться с родителями и учителями, то он чувствует себя одиноким и беспомощным. Александра Долгих Психолог

По её словам, в таком состоянии ребёнок будет искать помощь на стороне или пытаться решить проблему так, как ему кажется верным, иногда радикальным способом. Собеседница Лайфа посоветовала никогда не обесценивать детские переживания и не списывать их на подростковый возраст.

Долгих уверена, что родитель должен всегда стараться обозначить свою готовность помочь ребёнку, даже если тот в конкретный момент отказывается от поддержки. Если в семье ценят и пытаются понять детей, то риск проявления крайне агрессивных и радикальных поступков минимизируется, подчеркнула специалист.

"Очень важно быть внимательным к своему ребёнку. Порой даже незначительные изменения его поведения могут быть показателем нестабильного эмоционального состояния. И что станет последней каплей — неизвестно", — объясняет Долгих.

Даже если такой ребёнок столкнётся с травлей в школе или поссорится с друзьями, то он будет уверен, что на свете есть близкие люди, которые его выслушают и помогут. Психолог добавила, что никогда не поздно начать менять свои взаимоотношения с детьми, несмотря на накопившиеся семейные проблемы.