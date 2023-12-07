Путин: Запад ворует деньги даже у физических лиц

Вложения в иностранные бумаги показали свою ненадёжность. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!".

"Для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаём привлекательные условия, но вложения в иностранные бумаги… Они показали, чего это стоит. Ненадёжность оказалась настолько очевидной и действия партнёров западных настолько — не знаю, даже как это назвать, — нецивилизованными, скажем мягко. Просто у людей деньги украли, у физических лиц, просто безобразие", — заявил президент.

По его словам, сбережения граждан "должны служить важным источником инвестиционных ресурсов", а вложенные средства — "приносить людям дополнительный доход". Такова практика во многих экономиках мира, заключил Путин.