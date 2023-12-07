Путин: Запад ворует деньги даже у физических лиц
Путин: Инвестирование в иностранные ценные бумаги показало свою ненадёжность
Вложения в иностранные бумаги показали свою ненадёжность. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!".
"Для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаём привлекательные условия, но вложения в иностранные бумаги… Они показали, чего это стоит. Ненадёжность оказалась настолько очевидной и действия партнёров западных настолько — не знаю, даже как это назвать, — нецивилизованными, скажем мягко. Просто у людей деньги украли, у физических лиц, просто безобразие", — заявил президент.
По его словам, сбережения граждан "должны служить важным источником инвестиционных ресурсов", а вложенные средства — "приносить людям дополнительный доход". Такова практика во многих экономиках мира, заключил Путин.
Выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", президент сделал ряд важных заявлений, в частности отметил смену прежней модели глобализации, подчеркнул, что в европейских юрисдикциях заработал принцип "свой – чужой", а также указал, что Россия желает создать реально демократическую модель мира. Он отметил, что ВВП России за десять месяцев вырос на 3,2% и оказался выше, чем до санкций. Кроме того, Путин заявил, что финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована. Её место с успехом занимает расчёт в национальных валютах, подчеркнул лидер.
Президент России Владимир Путин назвал дискредитированной финансовую систему, в основе которой преобладают доллар и евро. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовёт!".
Сергей Гунеев / POOL / ТАСС