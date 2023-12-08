"Уничтожить физически": Военкор Коц призвал добраться до всех причастных к убийству Кивы

Военный корреспондент Александр Коц в эфире своей авторской программы на радио "Комсомольская правда" призвал расследовать убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Журналист отметил, что расправа явно имела политический подтекст.

"Его убили на территории моей страны — Российской Федерации. Это убийство с явным политическим подтекстом. Организовано оно и исполнено иностранным государством, его агентурной сетью. А мне не нравится, когда в моей стране такое возможно. Я не хочу, чтобы в моей стране совершались теракты и политические убийства, которые организуют на территории Украины", — сказал он.

По словам военкора, ему хочется, чтобы государство распутало всю цепочку, связанную с этим убийством, а также наказало каждое его звено. Причём те, до кого Фемида не сможет дотянуться, должны быть уничтожены физически. В целом, отметил Коц, России необходимо воевать не с центрами принятия решений, а с лицами, которые этим занимаются.