"Уничтожить физически": Военкор Коц призвал добраться до всех причастных к убийству Кивы
Военкор Коц призвал власти расследовать убийство экс-депутата Рады Кивы
Военный корреспондент Александр Коц в эфире своей авторской программы на радио "Комсомольская правда" призвал расследовать убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Журналист отметил, что расправа явно имела политический подтекст.
"Его убили на территории моей страны — Российской Федерации. Это убийство с явным политическим подтекстом. Организовано оно и исполнено иностранным государством, его агентурной сетью. А мне не нравится, когда в моей стране такое возможно. Я не хочу, чтобы в моей стране совершались теракты и политические убийства, которые организуют на территории Украины", — сказал он.
По словам военкора, ему хочется, чтобы государство распутало всю цепочку, связанную с этим убийством, а также наказало каждое его звено. Причём те, до кого Фемида не сможет дотянуться, должны быть уничтожены физически. В целом, отметил Коц, России необходимо воевать не с центрами принятия решений, а с лицами, которые этим занимаются.
Журналист назвал совершенно дерзкой и, к сожалению, "результативной" работу украинской агентуры в российском тылу. Это не значит, что наши спецслужбы ничем не занимаются, ведь обратное доказывают многочисленные примеры их работы, просто полностью купировать угрозу нельзя и необходимо работать на упреждение.
Напомним, вечером 6 декабря тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке отеля в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело. По данным украинских СМИ, за убийством бывшего депутата Верховной рады стоит СБУ. Не исключено, что расправа стала личной местью Владимира Зеленского.
ТАСС / Zuma / Serg Glovny