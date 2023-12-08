Песков: Каждый россиянин, отправивший вопрос Путину, получит ответ
Каждый человек, который отправит вопрос президенту России Владимиру Путину, получит ответ в любом случае, пусть и не от главы государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин ответит на несколько десятков вопросов, а остальной массив предстоит обработать Общероссийскому народному фронту.
"Мне рассказали, у них устойчивые связи с губернаторами, главами регионов. В итоге каждый гражданин получает ответ на свой вопрос, пусть это не лично устами президента, но ответ получает каждый", — подчеркнул официальный представитель Кремля в эфире Первого канала.
Песков добавил, что на прямую линию с российским лидером поступило уже больше 800 тысяч обращений.
Напомним, что 14 декабря Владимир Путин в прямом эфире подведёт итоги года. Грядущую большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией, причём он сам выберет интересные вопросы. Сбор обращений стартовал 1 декабря. Песков заявил, что Путин уже начал знакомиться с подборками обращений россиян, поступающих в колл-центр.
LIFE