В офисе Гутерриша вспомнили о правах человека после убийства Кивы

Внесудебные казни — это серьёзное нарушение прав человека. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Московской области.

"Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьёзные нарушения прав человека", — пояснил Хак.