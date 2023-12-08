В офисе Гутерриша вспомнили о правах человека после убийства Кивы
В офисе генсека ООН осудили внесудебные казни после убийства экс-нардепа Кивы
Погибший экс-нардеп Верховной рады Украины Илья Кива. Обложка © ТАСС / Яковлева Ирина
Внесудебные казни — это серьёзное нарушение прав человека. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Московской области.
"Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьёзные нарушения прав человека", — пояснил Хак.
Напомним, тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями обнаружили в парке отеля в Московской области вечером 6 декабря. Возбуждено уголовное дело. В украинской прессе полагают, что к убийству Кивы имеет отношение СБУ. Ещё одна версия — сведение счётов со стороны Владимира Зеленского.