Приморец расстрелял дядю из "Сайги" в Партизанске и пустился в бега
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве родственника в Партизанске
Обстановка у дома в Партизанске, где племянник застрелил дядю из ружья. Обложка © t.me / grazhdanin_primorye
В городе Партизанске Приморского края задержали 34-летнего мужчину, застрелившего своего дядю в одном из домов на Ленинской улице. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в телеграм-канале.
По словам местных жителей, их в ночь на 10 декабря разбудил звук выстрелов на улице Ленинской. В окне они увидели мужчину с ружьём, который сел в чёрный джип и куда-то уехал. Жильцы тут же вызвали полицию.
Прибывшие на вызов правоохранители нашли в квартире приморца труп его 58-летнего дяди. Как выяснилось, между ними возникла ссора. Молодой человек, не сумев донести свою позицию словами, достал из сейфа охотничье ружьё и выстрелил дяде в грудь.
Правоохранители поймали стрелявшего на заправке в посёлке Сибирцево. Из салона изъяли зарегистрированную в установленном порядке "Сайгу" и патроны. Заведено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она украла у отца помповое ружьё и стреляла из него. В итоге погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя школьница свела счёты с жизнью. Суд отправил в СИЗО гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и охранницу учебного заведения.