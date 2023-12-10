Приморец расстрелял дядю из "Сайги" в Партизанске и пустился в бега

В городе Партизанске Приморского края задержали 34-летнего мужчину, застрелившего своего дядю в одном из домов на Ленинской улице. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в телеграм-канале.

По словам местных жителей, их в ночь на 10 декабря разбудил звук выстрелов на улице Ленинской. В окне они увидели мужчину с ружьём, который сел в чёрный джип и куда-то уехал. Жильцы тут же вызвали полицию.

Прибывшие на вызов правоохранители нашли в квартире приморца труп его 58-летнего дяди. Как выяснилось, между ними возникла ссора. Молодой человек, не сумев донести свою позицию словами, достал из сейфа охотничье ружьё и выстрелил дяде в грудь.