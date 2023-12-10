Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 01:42

Приморец расстрелял дядю из "Сайги" в Партизанске и пустился в бега

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве родственника в Партизанске

<p>Обстановка у дома в Партизанске, где племянник застрелил дядю из ружья. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/grazhdanin_primorye/4478" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grazhdanin_primorye</a></p>

Обстановка у дома в Партизанске, где племянник застрелил дядю из ружья. Обложка © t.me / grazhdanin_primorye

В городе Партизанске Приморского края задержали 34-летнего мужчину, застрелившего своего дядю в одном из домов на Ленинской улице. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в телеграм-канале.

По словам местных жителей, их в ночь на 10 декабря разбудил звук выстрелов на улице Ленинской. В окне они увидели мужчину с ружьём, который сел в чёрный джип и куда-то уехал. Жильцы тут же вызвали полицию.

Прибывшие на вызов правоохранители нашли в квартире приморца труп его 58-летнего дяди. Как выяснилось, между ними возникла ссора. Молодой человек, не сумев донести свою позицию словами, достал из сейфа охотничье ружьё и выстрелил дяде в грудь.

Правоохранители поймали стрелявшего на заправке в посёлке Сибирцево. Из салона изъяли зарегистрированную в установленном порядке "Сайгу" и патроны. Заведено уголовное дело по статье "Убийство".

Установлена личность стрелявшего в психбольнице в Нью-Гэмпшире

Установлена личность стрелявшего в психбольнице в Нью-Гэмпшире

Ранее ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она украла у отца помповое ружьё и стреляла из него. В итоге погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя школьница свела счёты с жизнью. Суд отправил в СИЗО гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и охранницу учебного заведения.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров