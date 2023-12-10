"Широкие перспективы": Песков заявил о непочатом крае работы у России с ОАЭ и Саудовской Аравией
Песков: Россию, ОАЭ и Саудовскую Аравию ждёт непочатый край работы
Путин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в ходе встречи в Абу-Даби 6 декабря. Обложка © Кremlin.ru
Отношения РФ с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией продолжат динамично развиваться, а недавний визит российского лидера Владимира Путина в эти страны продемонстрировал всю широту перспектив для дальнейшего сотрудничества. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край", — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.
Комментируя переговоры Путина с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии "за закрытыми дверями", он пояснил, что экономическое сотрудничество Москвы с арабскими странами сегодня не может быть полностью публичным, поскольку есть много стран-недоброжелателей. Они, по словам Пескова, хотят оказывать давление как на РФ, так и на её партнёров. О каких странах идёт речь, представитель Кремля уточнять не стал.
Напомним, 6 декабря Путин прибыл для переговоров в Абу-Даби, причём истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента на протяжении всего полёта. После встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём. Затем борт номер один вылетел в Эр-Рияд, где у главы государства была запланирована встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Она состоялась во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде и продолжалась более трёх часов.