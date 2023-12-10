"Широкие перспективы": Песков заявил о непочатом крае работы у России с ОАЭ и Саудовской Аравией

Отношения РФ с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией продолжат динамично развиваться, а недавний визит российского лидера Владимира Путина в эти страны продемонстрировал всю широту перспектив для дальнейшего сотрудничества. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Комментируя переговоры Путина с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии "за закрытыми дверями", он пояснил, что экономическое сотрудничество Москвы с арабскими странами сегодня не может быть полностью публичным, поскольку есть много стран-недоброжелателей. Они, по словам Пескова, хотят оказывать давление как на РФ, так и на её партнёров. О каких странах идёт речь, представитель Кремля уточнять не стал.