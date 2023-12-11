Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 22:18

Саудовский принц Аль-Фейсал высоко оценил визит Путина в Эр-Рияд

Принц Аль-Фейсал: Визит Путина в Эр-Рияд говорит о прочности отношений двух стран

<p>Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Никольский Алексей

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию напрямую доказывает, что между этими странами сложились прочные и доверительные отношения. Об этом заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал, сообщает РИА "Новости".

"Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться", — пояснил Турки Аль-Фейсал.

По его словам, позиции обеих стран совпадают, в том числе в плане подхода к решению ряда международных проблем, например, в секторе Газа. Принц солидарен, что Израиль немедленно должен прекратить бомбить палестинские территории.

Песков: Многие в мире следили за визитом Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Песков: Многие в мире следили за визитом Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Напомним, 6 декабря Путин прилетел в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Абу-Даби российского лидера хорошо встретили: истребители украсили небо в цвета российского флага, а кортеж ждал почётный караул. В ходе переговоров с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном глава государства отметил "беспрецедентно высокий" уровень отношений между странами, вклад арабского государства в мировую стабильность. Путин выразил благодарность своему коллеге за землю, выделенную под православный храм. После этого Путин прилетел в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Путин
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров