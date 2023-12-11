Саудовский принц Аль-Фейсал высоко оценил визит Путина в Эр-Рияд

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию напрямую доказывает, что между этими странами сложились прочные и доверительные отношения. Об этом заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал, сообщает РИА "Новости".

"Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться", — пояснил Турки Аль-Фейсал.