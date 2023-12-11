Украинские телеграм-каналы показали, как агенты СБУ следили за Кивой перед расправой

На одной из опубликованных фотографий видно тело, лежащее в снегу лицом вниз. Утверждать однозначно, что это Кива, нельзя, однако рядом с головой видны капли крови. На другой фотографии — возможное оружие, из которого убили экс-нардепа. Это пистолет, висящий на дереве в импровизированном "пункте наблюдения", который также показан на видео. Из него агенты СБУ якобы следили за передвижениями Кивы в месте, где он часто записывал ролики.