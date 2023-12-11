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11 декабря, 08:53

Украинские телеграм-каналы показали, как агенты СБУ следили за Кивой перед расправой

Украинские телеграм-каналы показали видео с места убийства Кивы в Подмосковье

<p>Предположительно, тело Ильи Кивы и оружие, из которого его убили. Обложка © t.me / stranaua</p>

Предположительно, тело Ильи Кивы и оружие, из которого его убили. Обложка © t.me / stranaua

В украинских телеграм-каналах появились кадры с места убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье. Утверждается, что материал был предоставлен источником в СБУ.

Пункт наблюдения, откуда, предположительно, велась слежка за Кивой. Видео © t.me / stranaua

На одной из опубликованных фотографий видно тело, лежащее в снегу лицом вниз. Утверждать однозначно, что это Кива, нельзя, однако рядом с головой видны капли крови. На другой фотографии — возможное оружие, из которого убили экс-нардепа. Это пистолет, висящий на дереве в импровизированном "пункте наблюдения", который также показан на видео. Из него агенты СБУ якобы следили за передвижениями Кивы в месте, где он часто записывал ролики.

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Напомним, вечером 6 декабря тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке отеля в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело. По данным украинских СМИ, за убийством бывшего депутата Верховной рады стоит СБУ. Не исключено, что расправа стала личной местью Владимира Зеленского.

Максим Плетнёв
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