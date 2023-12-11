Малышка-панда из Московского зоопарка умилительно заснула в объятиях мамы

"Вместе с хвостиком": Малышка-панда из Московского зоопарка выросла до 70 сантиметров и ещё немного потолстела

А тем временем жители российской столицы продолжают выбирать имя для детёныша панды, который появился на свет в августе 2023 года. Большинство москвичей предлагают назвать зверёнка Катюшей, но некоторые участники голосования настаивают на имени Маша.