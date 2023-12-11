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11 декабря, 20:45

Малышка-панда из Московского зоопарка умилительно заснула в объятиях мамы

Московский зоопарк показал, как малышка-панда заснула в объятиях мамы Диндин

<p>Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1404?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Московский зоопарк показал новые фотографии детёныша панд Жуи и Диндин. Зверёнок завершил понедельник сладким сном в объятиях мамы. Умилительные снимки опубликовала глава учреждения Светлана Акулова, пожелав читателям своего блога спокойной ночи.

Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Фото © t.me / Светлана Акулова

Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Фото © t.me / Светлана Акулова

Малышка-панда почти не отходит от мамы, которая заботливо ухаживает за дочкой. Время от времени детёныш пытается самостоятельно пройтись по вольеру, разбавляя это занятие "зубастыми" играми с Диндин. Молодой отец пандочки в это время "беспечно грызёт бамбук и валяется в сугробах".

Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Фото © t.me / Светлана Акулова

Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Фото © t.me / Светлана Акулова

"Вместе с хвостиком": Малышка-панда из Московского зоопарка выросла до 70 сантиметров и ещё немного потолстела

"Вместе с хвостиком": Малышка-панда из Московского зоопарка выросла до 70 сантиметров и ещё немного потолстела

А тем временем жители российской столицы продолжают выбирать имя для детёныша панды, который появился на свет в августе 2023 года. Большинство москвичей предлагают назвать зверёнка Катюшей, но некоторые участники голосования настаивают на имени Маша.

Илья Пушкарев
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