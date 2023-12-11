Малышка-панда из Московского зоопарка умилительно заснула в объятиях мамы
Московский зоопарк показал, как малышка-панда заснула в объятиях мамы Диндин
Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Обложка © t.me / Светлана Акулова
Московский зоопарк показал новые фотографии детёныша панд Жуи и Диндин. Зверёнок завершил понедельник сладким сном в объятиях мамы. Умилительные снимки опубликовала глава учреждения Светлана Акулова, пожелав читателям своего блога спокойной ночи.
Малышка-панда почти не отходит от мамы, которая заботливо ухаживает за дочкой. Время от времени детёныш пытается самостоятельно пройтись по вольеру, разбавляя это занятие "зубастыми" играми с Диндин. Молодой отец пандочки в это время "беспечно грызёт бамбук и валяется в сугробах".
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А тем временем жители российской столицы продолжают выбирать имя для детёныша панды, который появился на свет в августе 2023 года. Большинство москвичей предлагают назвать зверёнка Катюшей, но некоторые участники голосования настаивают на имени Маша.