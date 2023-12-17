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В Финляндии удивились ловкости мигранта, перемахнувшего через двухметровый забор из РФ

Helsingin Sanomat: Мигрант попал из России в Финляндию через забор на границе

17 декабря, 08:30
<p>Российско-финская граница. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Российско-финская граница. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Финские пограничники поймали нарушителя, который перелез через двухметровый забор с российской территории на следующий день после закрытия КПП. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

"Один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа (крупнейший погранпереход. — Прим. Лайфа) в субботу и попросил убежища в Финляндии, сообщили газете Helsingin Sanomat в пограничной охране Юго-Восточной Финляндии", — уточняется в тексте.

Глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф отметил, что это первый подобный случай, так как ранее никто даже не пытался взять штурмом забор такой высоты. Личность нарушителя не раскрывается.

Литва не станет уподобляться Финляндии и закрывать КПП на границе с Россией

Литва не станет уподобляться Финляндии и закрывать КПП на границе с Россией

Напомним, Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев прорваться в республику. Но 14 декабря финны возобновили работу двух погранпереходов: КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля). Но, как выяснилось, всего на сутки. При этом КПП начали закрываться даже раньше обещанного срока, поэтому многие россияне не смогли попасть домой из Финляндии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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