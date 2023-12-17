В Финляндии удивились ловкости мигранта, перемахнувшего через двухметровый забор из РФ Helsingin Sanomat: Мигрант попал из России в Финляндию через забор на границе 17 декабря, 08:30 Российско-финская граница. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Финские пограничники поймали нарушителя, который перелез через двухметровый забор с российской территории на следующий день после закрытия КПП. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

"Один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа (крупнейший погранпереход. — Прим. Лайфа) в субботу и попросил убежища в Финляндии, сообщили газете Helsingin Sanomat в пограничной охране Юго-Восточной Финляндии", — уточняется в тексте.

Глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф отметил, что это первый подобный случай, так как ранее никто даже не пытался взять штурмом забор такой высоты. Личность нарушителя не раскрывается.

Авторы Татьяна Миссуми