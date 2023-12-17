"Русский" финский город восстал против закрытия границ с Россией
Yle: В финском Лаппеенранте проходит митинг против закрытия границы с РФ
Жители приграничного города Лаппеенранта, который называют самым русским городом Финляндии, вышли на протестную акцию после решения властей страны о закрытии границы с Россией. Об этом говорится в материале портала Yle.
В акции приняли участие порядка 50–60 человек, преимущественно это проживающие в Финляндии россияне. Одна из участниц — Маржан Какимова — рассказала порталу, что в России живут её родственники, которые теперь не имеют возможности приехать к ней в республику из-за закрытой границы. При этом она напомнила, что в страну через РФ и раньше приезжали искатели убежища, но это не становилось поводом для таких радикальных ограничительных мер.
Параллельно с этой демонстрацией в городе провели акцию и сторонники принятого властями Финляндии решения, но на неё вышли примерно десять человек. Этот митинг был организован гражданами Финляндии и Украины, которые считают, что главной причиной для закрытия границы является политика Российской Федерации.
Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев прорваться в республику. При этом утром в четверг, 14 декабря, финны приняли решение возобновить работу двух погранпереходов: КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля). Но, как выяснилось, всего на сутки. 15 декабря стало известно, что финские пограничники досрочно закрыли КПП, не пропустив обратно россиян, которые теперь не могут покинуть Финляндию.