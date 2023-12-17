"Русский" финский город восстал против закрытия границ с Россией

Жители приграничного города Лаппеенранта, который называют самым русским городом Финляндии, вышли на протестную акцию после решения властей страны о закрытии границы с Россией. Об этом говорится в материале портала Yle.

В акции приняли участие порядка 50–60 человек, преимущественно это проживающие в Финляндии россияне. Одна из участниц — Маржан Какимова — рассказала порталу, что в России живут её родственники, которые теперь не имеют возможности приехать к ней в республику из-за закрытой границы. При этом она напомнила, что в страну через РФ и раньше приезжали искатели убежища, но это не становилось поводом для таких радикальных ограничительных мер.