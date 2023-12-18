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18 декабря, 15:09

Россиянам с девиантными детьми могут запретить держать дома оружие

В Минпросвещения предложили изымать оружие у тех, чьи дети ведут себя девиантно

У родителей, чьи дети имеют девиантное поведение, необходимо изымать оружие, заявила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Всё-таки усилить контроль за оборотом [оружия] исходя из анализа конкретной ситуации <…> по возможности, [за] изъятием оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения", — сказала Фальковская.

Такое предложение она озвучила, выступая на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В Дагестане школьники открыли стрельбу из-за обматерившего их сверстника

В Дагестане школьники открыли стрельбу из-за обматерившего их сверстника

А ранее Лайф рассказывал, что 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали, сейчас за их жизнь борются врачи. Стрелявшая свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела. Одно из них против отца Алины — мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Александра Мышляева
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