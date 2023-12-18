Россиянам с девиантными детьми могут запретить держать дома оружие

У родителей, чьи дети имеют девиантное поведение, необходимо изымать оружие, заявила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Всё-таки усилить контроль за оборотом [оружия] исходя из анализа конкретной ситуации <…> по возможности, [за] изъятием оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения", — сказала Фальковская.