Много шутил и кривлялся: Появилось последнее видео Пухляша из клипа Little Big

Очевидцы рассказали, что артист на самочувствие не жаловался. Он, как обычно, много шутил и раздавал интервью. Как он сам рассказывал, вчера у него был единственный выходной, проснувшись в два часа дня, он поехал в кинотеатр. Уже к концу вечера он почувствовал себя плохо и уехал домой, где, предположительно, ему и стало хуже.