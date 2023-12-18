Много шутил и кривлялся: Появилось последнее видео Пухляша из клипа Little Big
SHOT: Красилову стало плохо после премьеры в кинотеатре "Октябрь"
Дмитрий Пухляш Красилов почувствовал себя плохо, когда возвращался из кинотеатра "Октябрь", где был на премьере комедии "Новогодний ол инклюзив", сообщил SHOT.
Красилов на премьере комедии "Новогодний ол инклюзив". Видео © t.me / SHOT
Очевидцы рассказали, что артист на самочувствие не жаловался. Он, как обычно, много шутил и раздавал интервью. Как он сам рассказывал, вчера у него был единственный выходной, проснувшись в два часа дня, он поехал в кинотеатр. Уже к концу вечера он почувствовал себя плохо и уехал домой, где, предположительно, ему и стало хуже.
На следующий день Красилов не приехал на работу и не отвечал на звонки друзей. Квартиру он также не открыл, тогда на место приехала полиция, вскрыла дверь и обнаружила тело.
Ранее Лайф сообщал, что Красилов, засветившийся в клипе Little Big на песню Uno и мгновенно восхитивший россиян, умер в Москве. Позже Лайф выяснил, что предварительной причиной его смерти считают сердечный приступ. Он получил известность после съёмок в клипе группы Little Big Uno в 2020 году. Неформатный, но очевидный пластический талант Дмитрия был сразу оценён зрителем и не только — Forbes назвал его в числе самых перспективных молодых россиян в категории "Искусство". Дороги Little Big и Пухляша в итоге разошлись из-за рекламы, но танцор продолжал радовать поклонников своим творчеством и даже вызвал на баттл фонтан.
t.me / SHOT