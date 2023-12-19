Из-под земли достанут: Убитого украинского политика Киву посмертно вызвали в суд Львова

Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, который был убит в Подмосковье 6 декабря, вызвали в суд на Украине. О посмертной повестке для погибшего политика сообщили сразу несколько украинских СМИ, документ от 13 декабря также появился в Сети.