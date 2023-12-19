Из-под земли достанут: Убитого украинского политика Киву посмертно вызвали в суд Львова
СМИ: Убитого экс-депутата Рады Илью Киву вызвали в суд Львова 27 декабря
Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR
Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, который был убит в Подмосковье 6 декабря, вызвали в суд на Украине. О посмертной повестке для погибшего политика сообщили сразу несколько украинских СМИ, документ от 13 декабря также появился в Сети.
Повестка Ильи Кивы в суд Львова. Фото © t.me / УНИАН
В повестке сказано, что Кива обязан явиться в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря 2023 года к 15:00. Экс-нардеп вызван в статусе обвиняемого.
Напомним, вечером 6 декабря тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке отеля в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело. По данным украинских СМИ, за убийством бывшего депутата Верховной рады стоит СБУ. Не исключено, что расправа стала личной местью Владимира Зеленского.