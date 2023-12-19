Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 14:54

Из-под земли достанут: Убитого украинского политика Киву посмертно вызвали в суд Львова

СМИ: Убитого экс-депутата Рады Илью Киву вызвали в суд Львова 27 декабря

<p>Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR</p>

Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR

Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, который был убит в Подмосковье 6 декабря, вызвали в суд на Украине. О посмертной повестке для погибшего политика сообщили сразу несколько украинских СМИ, документ от 13 декабря также появился в Сети.

Повестка Ильи Кивы в суд Львова. Фото © t.me / УНИАН

Повестка Ильи Кивы в суд Львова. Фото © t.me / УНИАН

В повестке сказано, что Кива обязан явиться в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря 2023 года к 15:00. Экс-нардеп вызван в статусе обвиняемого.

Напомним, вечером 6 декабря тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке отеля в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело. По данным украинских СМИ, за убийством бывшего депутата Верховной рады стоит СБУ. Не исключено, что расправа стала личной местью Владимира Зеленского.

Украинские телеграм-каналы показали, как агенты СБУ следили за Кивой перед расправой

Украинские телеграм-каналы показали, как агенты СБУ следили за Кивой перед расправой

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Илья Кива
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров