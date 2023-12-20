Число жертв ударов ЦАХАЛ по Газе достигло 20 тысяч, из них 8 тысяч — дети

В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа с 7 октября погибло 20 тысяч человек, среди которых восемь тысяч — дети. По данным правительства анклава, ещё свыше 52 тысяч ранены.

"20 тысяч жертв, 52,6 тысячи раненых с начала израильских ударов в секторе Газа, восемь тысяч погибших детей и 6,2 тысячи женщин. Кроме того, 6,7 тысячи человек пропали без вести, они могут находиться под завалами", — приводит цифры Al Jazeera.

Боевые действия нанесли серьёзный ущерб и инфраструктуре Газы. Так, разрушено 308 тысяч единиц жилья, из них 255 тысяч — частично.