Число жертв ударов ЦАХАЛ по Газе достигло 20 тысяч, из них 8 тысяч — дети
В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа с 7 октября погибло 20 тысяч человек, среди которых восемь тысяч — дети. По данным правительства анклава, ещё свыше 52 тысяч ранены.
"20 тысяч жертв, 52,6 тысячи раненых с начала израильских ударов в секторе Газа, восемь тысяч погибших детей и 6,2 тысячи женщин. Кроме того, 6,7 тысячи человек пропали без вести, они могут находиться под завалами", — приводит цифры Al Jazeera.
Боевые действия нанесли серьёзный ущерб и инфраструктуре Газы. Так, разрушено 308 тысяч единиц жилья, из них 255 тысяч — частично.
Тем временем The Times of Israel сообщает, что сегодня впервые с 7 октября не было обстрелов территории Израиля из сектора Газа за исключением периода гуманитарного перемирия с 24 ноября по 1 декабря.
Как сообщал Лайф, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство беспрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу.
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