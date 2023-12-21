Стало известно, когда определят кандидата в президенты от "Новых людей"
Кандидат в президенты России от "Новых людей" подаст документы в ЦИК 25 декабря
Кандидат на должность президента России от партии "Новые люди" подаст документы в Центризбирком для регистрации 25 декабря. Имя же этого человека определят на съезде 24 декабря, заявили в пресс-службе объединения.
"25 декабря кандидат от партии "Новые люди" подаст документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации", — отметили там.
Напомним, что в числе кандидатов от "Новых людей" лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и заместитель руководителя фракции в нижней палате парламента Сардана Авксентьева.
Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин идёт на выборы-2024 самовыдвиженцем. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение. 18 декабря глава государства первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. ЦИК зарегистрировала эти документы, сбор подписей в поддержку Путина начнётся 23 декабря. Само голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
ТАСС / Михаил Терещенко