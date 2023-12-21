Стало известно, когда определят кандидата в президенты от "Новых людей"

Кандидат на должность президента России от партии "Новые люди" подаст документы в Центризбирком для регистрации 25 декабря. Имя же этого человека определят на съезде 24 декабря, заявили в пресс-службе объединения.

"25 декабря кандидат от партии "Новые люди" подаст документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации", — отметили там.