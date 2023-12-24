Число погибших жителей Газы в результате ударов Израиля превысило 20,4 тысячи

Количество жителей сектора Газа, погибших в результате ударов ЦАХАЛ, составило почти 20,5 тысячи за период с 7 октября — начала обострения ближневосточного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба местного Минздрава.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 424", — говорится в телеграм-канале министерства.

При этом пострадало за этот период более 54 тысяч человек.