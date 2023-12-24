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24 декабря, 13:41

Число погибших жителей Газы в результате ударов Израиля превысило 20,4 тысячи

Количество жителей сектора Газа, погибших в результате ударов ЦАХАЛ, составило почти 20,5 тысячи за период с 7 октября — начала обострения ближневосточного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба местного Минздрава.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 424", — говорится в телеграм-канале министерства.

При этом пострадало за этот период более 54 тысяч человек.

Операция ЦАХАЛ в Газе охватит дополнительные районы
Операция ЦАХАЛ в Газе охватит дополнительные районы

В то же время количество погибших израильских военных составляет лишь 477 бойцов. Примечательно, что большую часть ЦАХАЛ потеряла ещё до наземной операции. Как сообщают местные СМИ, с начала активной фазы армия еврейского государства лишилась 144 военнослужащих.

Как уже рассказывал Лайф, в октябре радикалы ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Еврейское государство в ответ заявило о переходе страны в состояние войны и начало бомбить Газу. 24 ноября между сторонами наконец было заключено четырёхдневное перемирие. А 2 декабря ЦАХАЛ объявила о возобновлении боевых действий.

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ТАСС / АР / Tsafrir Abayov

Николь Вербер
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