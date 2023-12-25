"Всё очень хорошо читается": Балкановед раскрыла реальную цель оппозиции в Сербии

Движение "Сербия против насилия" было создано ЕС и США для того, чтобы заставить сербского лидера Александра Вучича признать независимость Косова и ввести санкции против РФ, заявила руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в беседе с телеканалом "Звезда".

По мнению специалиста, такие действия — "очень непонятные потуги Евросоюза". Эксперт отметила, что вопрос можно решить принятием Сербии в альянс, а также добавила, что переговоры по Косову затягивались именно по вине ЕС, потому что те не шли на уступки сербам. Она подчеркнула, что теперь многое будет зависеть от упрямства Вучича. Если он признает Косово, тогда вопрос о принятии Сербии в ЕС будет рассмотрен, хотя ранее там оговаривали другие сроки, а именно 2030 год.