"Всё очень хорошо читается": Балкановед раскрыла реальную цель оппозиции в Сербии
Балкановед Гуськова: ЕС и США хотят заставить Вучича ввести санкции против РФ
Движение "Сербия против насилия" было создано ЕС и США для того, чтобы заставить сербского лидера Александра Вучича признать независимость Косова и ввести санкции против РФ, заявила руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в беседе с телеканалом "Звезда".
"Всё очень хорошо читается ещё с лета этого года, когда вдруг неожиданно появилось протестное движение, которое ходило по улице с очень странным названием "Сербия против насилия". Но дело в том, что попытки патриотической, просербской, прорусской оппозиции присоединиться к этому движению не имели успеха, потому что это движение было проевропейским. И оно вообще-то не должно было называться протестным и тем более оппозиционным, потому что в принципе они в одном ключе идут с Вучичем — он тоже проевропейский", — сказала она.
Эксперт отметила, что оппозиционное движение создали ЕС и США, чтобы убедить Вучича принять условия Евросоюза по признанию независимости Косова и введения санкций против России. Иначе, по словам балкановеда, таким "майданом" сербского лидера сбросят с престола.
По мнению специалиста, такие действия — "очень непонятные потуги Евросоюза". Эксперт отметила, что вопрос можно решить принятием Сербии в альянс, а также добавила, что переговоры по Косову затягивались именно по вине ЕС, потому что те не шли на уступки сербам. Она подчеркнула, что теперь многое будет зависеть от упрямства Вучича. Если он признает Косово, тогда вопрос о принятии Сербии в ЕС будет рассмотрен, хотя ранее там оговаривали другие сроки, а именно 2030 год.
Однако Вучич не может предавать отношения с Россией, так как 80% населения хотят остаться верными РФ и не хотят вводить санкции, добавила эксперт. Президент Сербии уже подключил к решению всей сложившейся ситуации полицию, он решительно будет сопротивляться оппозиционному движению, заключила Гуськова.
Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ. Было арестовано свыше 35 человек, двое полицейских получили ранения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам. Он также поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках.
ТАСС / Александр Дзюба