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25 декабря, 13:06

Протестующие студенты заблокировали одну из улиц в центре Белграда

Протесты в Белграде после проведения выборов в Скупщину продолжаются. Сегодня студенты заблокировали одну из улиц в центре города, сообщило украинское издание "Страна.ua". Но, в отличие от вчерашнего штурма городской администрации столицы, сторонники сербской оппозиции ведут себя приличнее.

Студенты заблокировали одну из улиц в центре Белграда. Видео © t.me / Политика страны

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Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ. Было арестовано свыше 35 человек, двое полицейских получили ранения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам. Он также поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках.

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t.me / Политика страны

Александра Мышляева
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