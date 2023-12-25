Протестующие студенты заблокировали одну из улиц в центре Белграда

Протесты в Белграде после проведения выборов в Скупщину продолжаются. Сегодня студенты заблокировали одну из улиц в центре города, сообщило украинское издание "Страна.ua". Но, в отличие от вчерашнего штурма городской администрации столицы, сторонники сербской оппозиции ведут себя приличнее.