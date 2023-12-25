Путин приоткрыл планы на Мировой океан при спуске новых кораблей на воду
Путин заявил, что РФ укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении России качественно укрепить свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана. Об этом он сказал на церемонии подъёма военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин" на заводе "Северная верфь" в Петербурге.
"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана", — подчеркнул глава государства.
Далее в графике Путина участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета с главами государств ЕАЭС. Командировка продлится два дня — 26 декабря президент РФ проведёт неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным". На него в Северную столицу уже прилетели президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. На саммите ждут и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в октябре не почтил своим присутствием саммит СНГ в Киргизии. Армянский лидер уже отправился в Россию с двухдневным рабочим визитом.