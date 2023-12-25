Путин приоткрыл планы на Мировой океан при спуске новых кораблей на воду

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении России качественно укрепить свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана. Об этом он сказал на церемонии подъёма военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин" на заводе "Северная верфь" в Петербурге.