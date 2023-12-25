Лукашенко обозвал Борреля дураком за фантазии о том, откуда на НАТО готовится нападение
Лукашенко: Боррель не политик, иначе он бы понимал, что РФ не ищет конфликта
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель — дурак и не имеет никакого отношения к политике. Такой комментарий Лайфу дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление европейского политика о наличии у России планов напасть на НАТО.
Александр Лукашенко о Борреле и мире на Украине. Видео © LIFE
"Слушай, ну этот человек дурной просто, понимаете? Он дурак. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал, так, по-хозяйски — нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", — охарактеризовал Борреля белорусский лидер, добавив, что на сегодняшний день, пока в разгаре украинский конфликт, и россиянам, и белорусам явно не до новой войны.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, а 26 декабря — неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. Накануне вечером его борт сел в Пулково. Сегодня в Петербург прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. На саммите ждут и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в октябре не почтил своим присутствием саммит СНГ в Киргизии. Армянский лидер уже отправился в Россию с двухдневным рабочим визитом.
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