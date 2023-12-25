Лукашенко обозвал Борреля дураком за фантазии о том, откуда на НАТО готовится нападение

"Слушай, ну этот человек дурной просто, понимаете? Он дурак. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал, так, по-хозяйски — нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", — охарактеризовал Борреля белорусский лидер, добавив, что на сегодняшний день, пока в разгаре украинский конфликт, и россиянам, и белорусам явно не до новой войны.