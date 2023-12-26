Названы идеальные дни для ухода за собой по лунному календарю в уходящем 2023-м
Астрологи гарантируют, что в это время не случится никаких неудач, а бьюти-процедуры обернутся наилучшим результатом. Скорее переносите записи на эти даты, ведь их всего две.
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Перед праздниками большинство из нас захотят привести себя в порядок, чтобы блистать на новогоднем торжестве. И пока кто-то будет ориентироваться на свободные окошки, знатоки астрологии попробуют заранее записаться в наиболее благоприятные для наведения красоты даты. Перед Новом годом их будет две.
Первый подходящий для похода в салон красоты день — это 28 декабря, четверг. Луна в это время будет находиться в знаке зодиака Рак. По словам эксперта, он поспособствует, чтобы любые эксперименты прошли успешно, а поход к косметологу, если запланирован, обойдётся без лишней боли или осложнений. Именно 28 декабря можно решиться на новую стрижку или сменить цвет причёски.
В какие дни заканчивающегося 2023 года нужно сходить в салон красоты? Фото © Freepik
"Москве 24" астролог Ирина Шалёва называет второй день — это 29 декабря, пятница. "Луна перейдёт в яркий знак Льва. Стрижка, сделанная в этот день, поможет раскрыть индивидуальность и вызовет восторженную оценку окружающих. Кроме того, любые процедуры, направленные на оздоровление волос, в этот день дадут хороший результат", — говорит эксперт.
А если хотите, чтобы новый 2024 год встретил вас с распростёртыми объятиями, не забудьте подготовить соответствующий образ для праздника: выбрать наряд в нужных оттенках и цвете, не забыть надеть правильное бельё, оформить новогодний стол так, чтобы не разгневать Дракона, и украсить определённым образом квартиру.
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