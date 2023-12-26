Названы идеальные дни для ухода за собой по лунному календарю в уходящем 2023-м

Перед праздниками большинство из нас захотят привести себя в порядок, чтобы блистать на новогоднем торжестве. И пока кто-то будет ориентироваться на свободные окошки, знатоки астрологии попробуют заранее записаться в наиболее благоприятные для наведения красоты даты. Перед Новом годом их будет две.

Первый подходящий для похода в салон красоты день — это 28 декабря, четверг. Луна в это время будет находиться в знаке зодиака Рак. По словам эксперта, он поспособствует, чтобы любые эксперименты прошли успешно, а поход к косметологу, если запланирован, обойдётся без лишней боли или осложнений. Именно 28 декабря можно решиться на новую стрижку или сменить цвет причёски.

В какие дни заканчивающегося 2023 года нужно сходить в салон красоты? Фото © Freepik