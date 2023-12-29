День "Встаньте на весы", Международный день виолончели, Агей Инесей: Праздники и приметы 29 октября Сегодня, 29 декабря 2023 года, в России можно отметить два праздника, связанные с приближающимся Новым годом. Также на эту дату приходится один профессиональный праздник и день, посвящённый музыкальному инструменту. 28 декабря, 21:01 29 октября отмечается День "Встаньте на весы". Обложка © Shutterstock

День "Встаньте на весы"

29 декабря отмечается малоизвестный в России праздник под названием День "Встаньте на весы". Несколько фактов о нём: это американский неофициальный праздник;

является частью информационной кампании по правильному питанию;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 29 декабря;

его цель — призывать людей следить за тем, сколько они едят в праздники.

Национальный день "Встаньте на весы" (National ‘Get On The Scales’ day) в США был придуман работниками здравоохранения, чтобы напомнить всем о необходимости соблюдать свой привычный режим питания даже в праздники. В Америке этот день приходится на дату, которая находится между Рождеством (отмечается там 25 декабря) и Новым годом. А это период встреч с родными, обедов и ужинов за богатым столом. В России традиции похожи, хоть и новогодние каникулы наступают позже.

Медики отмечают, что только за одно Рождество или Новый год человек может потребить лишние 7000 калорий, а ведь есть и другие выходные дни. В результате, чтобы избавиться от лишнего набранного веса, приходится потратить около четырёх месяцев.

Поэтому врачи и призывают встать на весы, чтобы проверить свой вес, не появились ли там лишние килограммы. В России посвящённый такому действию неформальный праздник приходится на дату за два дня до Нового года. Это позволит запомнить сегодняшний показатель веса, чтобы после каникул оценить, на сколько изменились показания на приборе.

Международный день виолончели

29 октября отмечается Международный день виолончели. Фото © Shutterstock

29 декабря в России и других странах отмечается праздник, посвящённый музыкальному инструменту, — Международный день виолончели. Рассказываем о нём: это неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки;

ежегодно отмечается 29 декабря, по календарю не смещается;

приурочен к дате рождения музыканта Пабло Казальса;

в этот день обычно проходят концерты, выставки, посвящённые этому музыкальному инструменту.

Виолончель — это струнный смычковый музыкальный инструмент басового и тенорового регистра, известный ещё с XVI века. Внешне он напоминает скрипку или альт, но заметно крупнее. Из-за большого размера виолончель держат не в руках, а ставят вертикально. Виолончель является обязательной участницей симфонического оркестра и струнного ансамбля. Считается, что её присутствие необходимо, когда нужно подчеркнуть трагичность или лиричность момента в музыке.

Самые известные из произведений для этого инструмента — это шесть сюит Баха для виолончели соло, вариации на тему рококо Чайковского, "Лебедь" Сен-Санса, концерты для виолончели Вивальди, Боккерини, Гайдна, Дворжака.

Датой для сегодняшнего праздника выбран день рождения каталонского исполнителя, композитора и общественного деятеля Пабло Казальса (1876–1973), известного также как Пау Казальс. Он считается одним из лучших виолончелистов всех времён. Казальс был первым популяризатором виолончели как сольного инструмента.

День службы профессионального психологического отбора МВД РФ

29 октября отмечается День службы профессионального психологического отбора МВД РФ. Фото © Агентство "Москва"

На 29 декабря в России приходится профессиональный праздник — День службы профессионального психологического отбора в системе МВД РФ или День психологической службы МВД: это отечественный ведомственный праздник;

ежегодно отмечается 29 декабря, по календарю не смещается;

приурочен к дате основания первой подобной службы во времена СССР.

Психологическая служба — одна из самых молодых в МВД, и этот год для неё юбилейный. 29 декабря 1973 года для профессионального отбора кадров и профилактики утраты здоровья сотрудниками ОВД на базе Центральной психонаркологической лаборатории было организовано психофизиологическое отделение. Эту дату затем и выбрали для профессионального дня полицейских-психологов.

ПСИХОЛОГ ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО. Видео © YouTube / Научная Россия

Сначала только эта служба занималась оценкой личностных качеств и профессиональной ориентацией служащих органов и войск МВД СССР. Постепенно во всех подразделениях министерства начали вводиться должности практических "психологов в погонах". Они руководствуются в своей деятельности не только правовыми, но и этическими нормами: гарантируют конфиденциальность и не разглашают сведения, полученные от сотрудников, обязательно разъясняют, для чего и кто может использовать результаты тестирования.

Профессия психолога, тем более работающего в сфере ОВД, требует больших эмоциональных затрат, общего творческого подхода и одновременно строгого соблюдения выработанных в науке методов. Психологическая служба МВД помогает формировать новый облик сотрудника полиции.

День "Ещё столько всего надо сделать!"

29 октября отмечается День "Ещё столько всего надо сделать!" Фото © Shutterstock

29 декабря в России можно отметить праздник, связанный с грядущим Новым годом — День "Ещё столько всего надо сделать!" (Still Need To Do Day). Вот что о нём известно: это американский неофициальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 29 декабря;

придуман, чтобы побудить людей собраться с мыслями и подготовиться к смене календаря.

До Нового года остаётся всего пара дней, а значит, самое время завершить все дела, которые должны остаться в 2023-м. Сегодняшний неформальный праздник — День "Ещё столько всего надо сделать!" — призван поддержать тех, кто переживает по этому поводу.

Многие сталкиваются с тревогой в преддверии новогодних праздников. Конец года для многих знаменует завершение определённого жизненного цикла и требует подведения итогов. Ещё и чужие посты в соцсетях заставляют рефлексировать и задаваться вопросами: "Что полезного я сделал в этом году?", "Каких целей я успел достичь?", "Что я не успел сделать?"

Психологи советуют формулировать итоги года, исходя из благодарности к самому себе. Кроме того, не нужно себя обесценивать, если кажется, что достижений нет. Тогда уровень тревоги снизится и станет легче.

Ещё одной причиной неспокойного состояния может стать ритуал дарения подарков. Непонятно, кому готовить презенты, какую сумму потратить и как не ошибиться с выбором. В этом случае лучше готовиться заранее и узнать у близких, что они хотели бы получить. Также тревогу может вызывать нескончаемое количество дел, которые нужно успеть завершить перед праздниками, включая рабочие задачи, проекты, отчёты. Совет простой: сесть и попробовать выписать и систематизировать все задачи, чтобы заранее спланировать выполнение списка дел. А если что-то уже не получится успеть, то можно завершить начатое уже в новом, 2024-м году, ведь время на паузу не поставить.

Приметы 29 декабря

Агей Инесей

29 декабря Русская православная церковь чтит память Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета. Предсказаниями он начал делиться во второй год царствования Дария Гистаспа (520 до н. э.). По возвращении иудеев из вавилонского плена Аггей убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм. Он утверждал, что только возведение церкви может спасти еврейский народ от страданий.

На Руси в эту дату отмечали народный праздник Агеев день, который также называли Агей Инесей или Зимоуказатель. Люди замечали, к этому земля будто принаряжается — иней всё кругом серебрит. Святой Аггей считался покровителем чистой человеческой души, поэтому в его день было не принято ругаться, обижать других, злословить. Если с кем-то в ссоре, лучше помириться, а вечером собраться за большим семейным столом. Но при этом христианам нельзя забывать, что Рождественский пост ещё не закончился.

Погодные приметы 29 декабря

С утра мороз — такая погода продлится вплоть до Крещения.

Какая погода в этот день, таким апрель будет.

Холодный день — стужа будет до конца зимы.

На окнах узоры от мороза — холод простоит ещё долго.

Именинники 29 декабря

29 декабря может отмечать именины российский актёр Макар Запорожский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 29 декабря, именины могут отмечать те, кого величают: Александр

Аркадий

Владимир

Илья

Макар

Николай

Павел

Пётр

Семён

София. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев