В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда и отправили в больницу

Вечером 27 декабря несколько детей, следовавших группой на поезде из Москвы в крымский Джанкой, почувствовали недомогание. Как сообщили в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги, на станции в Тамбовской области к ним прибыли медики, после чего 10 ребят были госпитализированы.

"У нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом № 162 "Таврия" (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура", — сказано в сообщении.

В Тамбовской области на станции Мичуринск-Уральский к поезду прибыла бригада медиков из региона, а также специалисты Роспотребнадзора. Врачи осмотрели 45 сопровождающих и 250 детей, 10 из которых было решено госпитализировать в областную больницу для обследования.