В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда и отправили в больницу
В Тамбовской области детей сняли с поезда Москва – Симферополь из-за недомогания
Вечером 27 декабря несколько детей, следовавших группой на поезде из Москвы в крымский Джанкой, почувствовали недомогание. Как сообщили в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги, на станции в Тамбовской области к ним прибыли медики, после чего 10 ребят были госпитализированы.
"У нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом № 162 "Таврия" (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура", — сказано в сообщении.
В Тамбовской области на станции Мичуринск-Уральский к поезду прибыла бригада медиков из региона, а также специалисты Роспотребнадзора. Врачи осмотрели 45 сопровождающих и 250 детей, 10 из которых было решено госпитализировать в областную больницу для обследования.
Что касается остальных, то признаков ОРВИ у них выявлено не было. Они отправились к месту назначения с медицинским сопровождением.
Напомним, что аналогичное происшествие произошло 21 декабря. Организованную группу детей, возвращавшихся из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом из-за жалоб некоторых из них на температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. Всего в больнице находится 124 человека, однако больны только 86 ребят: у 16 выявили опасный грипп А, а у 17 — ОРВИ. Мать погибшей винит во всём руководство лагеря "Олимпийская ребячка".
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