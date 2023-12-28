У детей, снятых с поезда Москва – Симферополь, выявили грипп А
Семерых детей, ехавших в крымский Джанкой на поезде, госпитализировали с гриппом
У семерых детей, следовавших группой из Москвы в крымский Джанкой и снятых с поезда в Тамбовской области, выявили грипп А. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.
"Проведён осмотр организованной группы детей, следовавшей в Джанкой поездом Москва – Симферополь. Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра было принято решение семь детей доставить в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь", — говорится в сообщении ведомства.
У госпитализированных детей выявили вирус гриппа А.
Напомним, вечером 27 декабря несколько детей, следовавших на поезде из Москвы в крымский Джанкой, почувствовали недомогание. На станции в Тамбовской области к ним прибыли медики, после чего несколько ребят были госпитализированы.
Ранее аналогичный случай произошёл 21 декабря. Организованную группу детей, возвращавшихся из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом из-за жалоб некоторых из них на температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Всего больны оказались 86 ребят: у 16 из них выявили опасный грипп А, а у 17 — ОРВИ.
ТАСС / Кирилл Кухмарь