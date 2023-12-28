У детей, снятых с поезда Москва – Симферополь, выявили грипп А

У семерых детей, следовавших группой из Москвы в крымский Джанкой и снятых с поезда в Тамбовской области, выявили грипп А. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

"Проведён осмотр организованной группы детей, следовавшей в Джанкой поездом Москва – Симферополь. Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра было принято решение семь детей доставить в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь", — говорится в сообщении ведомства.

У госпитализированных детей выявили вирус гриппа А.