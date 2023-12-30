Израильские истребители нанесли удары по окрестностям аэропорта Алеппо в Сирии
ВВС Израиля атаковали окрестности международного аэропорта Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath. Там отметили, что удары были нанесены со стороны Средиземного моря.
По информации издания, истребители еврейского государства выпустили ракеты по позициям шиитских формирований, которые воюют на стороне армии Сирии. Другие подробности не уточняются.
Напомним, 7 октября 2023 года члены радикального палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. О возобновлении боевых действий Израиль объявил 2 декабря. По последним данным, число погибших в Газе при ударах ЦАХАЛ превысило 20 тысяч человек.