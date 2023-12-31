Лайф снял, как отважные волонтёры устраняют последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
SHOT: Более 300 волонтёров устраняют последствия атаки ВСУ на Белгород
Волонтёры устраняют последствия атаки ВСУ на Белгород. Обложка © Telegram / SHOT
Свыше 300 волонтёров устраняют последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря. Как сообщает SHOT, вот уже почти сутки восстанавливать город помогают представители движения "Мы вместе", а также волонтёры-медики и студенты БелГУ.
Волонтёры устраняют последствия атаки ВСУ на Белгород. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, помогать приехали и добровольцы из Воронежа. Со вчерашнего дня они убирают стёкла, мусор, сожжённые авто, работая группами по сменам. Волонтёров допускают к работе только после проверки сапёров и следователей каждого места, где был прилёт.
Волонтёры устраняют последствия атаки ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / SHOT
Они поделились, что труднее всего было заниматься уборкой у пиццерии "Потапыч" — здание деревянное и в результате атаки оно сильно пострадало. Город очистили от мусора и осколков, однако предстоит ещё много работы по его восстановлению.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 24 человека. Ранения разной степени тяжести получили около 100 человек. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. Последствия удара ВСУ по Белгороду помогали убирать две тысячи добровольцев.