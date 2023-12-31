Лайф снял, как отважные волонтёры устраняют последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Свыше 300 волонтёров устраняют последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря. Как сообщает SHOT, вот уже почти сутки восстанавливать город помогают представители движения "Мы вместе", а также волонтёры-медики и студенты БелГУ.

Волонтёры устраняют последствия атаки ВСУ на Белгород. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, помогать приехали и добровольцы из Воронежа. Со вчерашнего дня они убирают стёкла, мусор, сожжённые авто, работая группами по сменам. Волонтёров допускают к работе только после проверки сапёров и следователей каждого места, где был прилёт.

Волонтёры устраняют последствия атаки ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / SHOT