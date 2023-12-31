"Мы победим!": Барановская заявила, что атакой на Белгород киевский режим хотел отменить Новый год в РФ Барановская призвала к сдержанности в Новый год из солидарности с белгородцами 31 декабря, 17:00 Юлия Барановская. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Телеведущая Юлия Барановская предложила сдержанно отметить наступление Нового года из-за трагедии в Белгороде, но при этом не отнимать праздник у детей. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Как сделать, чтобы террористы не добились своего, не уничтожили праздник для наших детей? Наверное, стоит провести новогоднюю ночь более сдержанно. С уважением к горю белгородцев. Но ни в коем случае не отбирать у детей праздника!" — отметила она.

Барановская уверена, что бесчеловечными обстрелами по центру Белгорода киевский режим хотел "отменить Новый год в России". Но россияне должны показать своим детям, что Украина своих целей не добилась. Поэтому, по её словам, малыши должны получить новогодние подарки и радости, которых ждали целый год. Телеведущая согласилась, что сегодня всем взрослым тяжело, но нужно взять себя в руки, "ведь на то мы и взрослые".

"Иначе получится, что нелюди, бившие по центру Белгорода, добились своего. Непросто? Очень. Но на то мы и взрослые, правда? Наши дети должны знать, что террористы не смогут отменить Новый год в России. Это и была их цель, но достичь её не удастся. Потому что мы победим!" — заключила Барановская.

Авторы Татьяна Миссуми