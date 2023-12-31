"Нашим ответом должно быть сплочение": Политолог объяснил, какую цель преследовали ВСУ, атакуя Белгород
Политолог Данилин: Враги хотели бы видеть траур в РФ вместо Нового года
Ответом российского общества на теракт Киева в Белгороде должны стать сплочение и ежедневный труд на благо страны. Такое заявление сделал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин, говоря о реакции россиян на украинский удар по мирным белгородцам.
"Тут нужно понимать, что, как бы больно ни было, нашим ответом должны быть сплочение, каждодневная работа на благо страны, на нашу общую победу. Не истерика, не метание туда-сюда, а чёткая последовательная работа, реализация задач по демилитаризации и денацификации Украины", — объяснил он в беседе с РИА "ФедералПресс".
Данилин подчеркнул, что нельзя опускать руки и траур вместо Нового года — это как раз то, что хотели бы видеть враги нашей страны. Не будет этого, указал политолог. Он также напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим белгородцам. Российскому лидеру в этом помогают власти федерального и регионального уровней.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения получили около 100 человек, 25 человек с тяжёлыми травмами доставлены на лечение в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Как пишут СМИ, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об атаке на Белгород лично от Владимира Зеленского. В Совфеде отметили, что молчание Запада после трагедии говорит о его соучастии в этом преступлении.
ТАСС / Павел Колядин