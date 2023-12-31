"Нашим ответом должно быть сплочение": Политолог объяснил, какую цель преследовали ВСУ, атакуя Белгород

Ответом российского общества на теракт Киева в Белгороде должны стать сплочение и ежедневный труд на благо страны. Такое заявление сделал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин, говоря о реакции россиян на украинский удар по мирным белгородцам.

Данилин подчеркнул, что нельзя опускать руки и траур вместо Нового года — это как раз то, что хотели бы видеть враги нашей страны. Не будет этого, указал политолог. Он также напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим белгородцам. Российскому лидеру в этом помогают власти федерального и регионального уровней.