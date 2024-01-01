Мать с дочкой чудом спаслись, когда снаряд ВСУ влетел в их квартиру в Белгороде

В Белгороде соседи спасли двух женщин, которые не смогли выбраться из квартиры, где загорелся газопровод во время обстрела города украинскими военными. Лайф пообщался с Александром, родственником спасённых жительниц дома.

В Белгороде две женщины чудом спаслись, когда украинский снаряд попал в их квартиру. Видео © LIFE

Мать и сестра Александра находились на кухне, когда в их квартиру на Народном бульваре попал снаряд, в результате чего пострадали стены, мебель и загорелся газопровод. Чудом уцелевшие женщины в испуге бросились к выходу, но дверь перекосило и заклинило после удара. На крики прибежали соседи и ломом вскрыли её.

Сам Александр давно живёт отдельно. Узнав о случившемся, он тут же приехал к близким. Сейчас мужчина временно забрал семью к себе в однушку, где "в тесноте, но вместе" встретили Новый год. Александр показал Лайфу пострадавшую от обстрела квартиру и признался, глядя на посечённые осколками стены, что до сих пор не верит, как его семья выжила.