Мать с дочкой чудом спаслись, когда снаряд ВСУ влетел в их квартиру в Белгороде
Соседи спасли двух женщин, в чью квартиру в Белгороде попал снаряд ВСУ
В Белгороде соседи спасли двух женщин, которые не смогли выбраться из квартиры, где загорелся газопровод во время обстрела города украинскими военными. Лайф пообщался с Александром, родственником спасённых жительниц дома.
В Белгороде две женщины чудом спаслись, когда украинский снаряд попал в их квартиру. Видео © LIFE
Мать и сестра Александра находились на кухне, когда в их квартиру на Народном бульваре попал снаряд, в результате чего пострадали стены, мебель и загорелся газопровод. Чудом уцелевшие женщины в испуге бросились к выходу, но дверь перекосило и заклинило после удара. На крики прибежали соседи и ломом вскрыли её.
Сам Александр давно живёт отдельно. Узнав о случившемся, он тут же приехал к близким. Сейчас мужчина временно забрал семью к себе в однушку, где "в тесноте, но вместе" встретили Новый год. Александр показал Лайфу пострадавшую от обстрела квартиру и признался, глядя на посечённые осколками стены, что до сих пор не верит, как его семья выжила.
По его словам, власти пообещали помочь восстановить жильё за 4–5 дней, ремонтные работы уже начались. Бежать из города семья не намерена. Мужчина твёрдо сказал: "Нас не запугать".
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения получили 108 человек, 25 человек с тяжёлыми травмами доставлены в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине. В Совете Федерации отметили, что молчание Запада после трагедии говорит о его соучастии в этом преступлении.
LIFE