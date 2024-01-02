Уже 17 ракет РСЗО "Ольха" сбили силы ПВО РФ над Белгородской областью

Системы ПВО России успешно уничтожили ещё восемь ракет над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 января.

"Около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью", — говорится в сообщении оборонного ведомства.