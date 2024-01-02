Уже 17 ракет РСЗО "Ольха" сбили силы ПВО РФ над Белгородской областью
Минобороны: Силы ПВО сбили восемь ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Системы ПВО России успешно уничтожили ещё восемь ракет над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 января.
"Около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Это уже третья попытка ВСУ за день атаковать Белгородскую область. Совсем недавно было сбито пять ракет РСЗО "Ольха", выпущенных украинской стороной. В результате атаки пострадала женщина. У неё зафиксирована рваная рана левой кисти.
Напомним, 2 января в Белгороде объявлялась воздушная тревога. Позднее сигнал ракетной опасности отменили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу. Один человек пострадал. Позже белгородские власти вновь сообщили о воздушной тревоге. Информацию о сбитых украинских ракетах подтвердили в Минобороны РФ. Таким образом, за сутки над регионом сбили уже 17 украинских ракет.
ТАСС / РА / Ariel Schalit