Международный разгрузочный день, День сценариста, Федул-зимний: Праздники и приметы 5 января Сегодня, 5 января 2024 года, в России можно отметить сразу два праздника, посвящённых режиму питания, что очень актуально на фоне новогодних застолий. Также на эту дату приходится один из профессиональных праздников работников киноиндустрии. 4 января, 21:01 5 января отмечается Международный разгрузочный день. Фото © Freepik / prostooleh

Международный разгрузочный день

5 января в России можно отметить очень своевременный праздник — Международный разгрузочный день. Рассказываем о нём: Это российский неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 5 января.

Цель — призывать россиян на новогодних каникулах вспомнить о своём здоровье.

Международный разгрузочный день был придуман кем-то из россиян несколько лет назад, чтобы напомнить всем нам о здоровом образе жизни в разгар самых застольных праздников — новогодних каникул. Этот неформальный праздник впервые стал упоминаться в русскоязычном сегменте Интернета в 2015 году.

Медики советуют в день разгрузки пить больше воды, воздержаться от продуктов, задерживающих воду в организме, — соли, специй, соусов. Ужин перед разгрузочным днём рекомендуется делать лёгким. Можно налегать на кефир, фрукты или овощной салат.

Общее правило разгрузочного дня — баланс белков, жиров, углеводов при дефиците калорий. Например, можно ограничиться одним-тремя простыми продуктами, употребив меньше тысячи калорий за день. Если хочется поесть рыбу или мясо, их лучше готовить в духовке. Так вкус не будет потерян, а жирность будет снижена. Майонез лучше заменить, к примеру, на оливковое масло или лимонный сок. От конфет и пирожных следует отказаться. Ещё один совет: за два часа до приёма пищи можно съесть продукты с высоким содержанием белка или клетчатки. Они будут долго перевариваться и поддерживать сытость продолжительное время.

При всём этом нужно помнить, что и для разгрузочного дня есть противопоказания. Среди прочего это беременность и грудное вскармливание, сахарный диабет, болезни пищеварительной или мочевыделительной системы, нарушения метаболизма. Если всё сделать правильно, то можно будет существенно улучшить самочувствие перед началом рабочего периода.

Фестиваль льда и снега

5 января в Китае начинается фестиваль льда и снега. Фото © Shutterstock

На 5 января приходится праздник зимы, который стал известен уже по всему миру. В Китае открывается Харбинский международный фестиваль льда и снега. Это: Ежегодный фестиваль, который с перерывами проводится с 1963 года.

Открывается официально 5 января, хотя может и раньше.

Огромные ледяные скульптуры могут радовать посетителей парка на протяжении месяца.

Китайский Харбин уже стал одним из центров ледяной и снежной культуры в мире. Ежегодный фестиваль льда и снега, который проводится там, привлекает множество внутренних и зарубежных туристов.

В Харбине открыли 25-й Международный фестиваль льда и снега. Видео © YouTube / CGTN на русском

Это один из самых крупных фестивалей льда и снега в мире. Лёд для него берётся из реки Сунгари. Его вырезают блоками, чтобы строить из них настоящие дворцы. Для подсветки используются разноцветные огни, что создаёт сказочный вид. Изо льда делают также фигуры людей и животных, мифических существ.

День сценариста

5 января отмечается День сценариста. Фото © Shutterstock

5 января в России и других странах отмечается один из праздников работников киноиндустрии — День сценариста. Несколько фактов о нём: Это международный профессиональный праздник.

Был учреждён в 2016 году в США, откуда распространился по миру.

Инициатором стало профессиональное издание сценаристов Screenwriting Magazine.

Цель — подчеркнуть важность профессии сценариста и его роль в создании кино.

Сценарист — это человек, который создаёт сценарий для кино, телесериалов, мультфильмов, спектаклей и даже для компьютерных игр. Несмотря на важность и сложность этой профессии, её представители зачастую оказываются в тени. Как правило, зритель запоминает актёра, сыгравшего по гениальному сценарию, но не автора этого произведения.

Иногда создатели фильмов совмещают несколько ролей в их изготовлении — режиссёра, сценариста, продюсера. Один из примеров такого "человека-оркестра" — всемирно известный американский кинодеятель Стивен Спилберг. Ещё один — советский режиссёр Леонид Гайдай. Так, он был соавтором сценария к фильму "Иван Васильевич меняет профессию".

Увы, профессия сценариста — одна из тех, которые могут уйти в прошлое из-за развития нейросетей. Уже сейчас алгоритмы могут создавать такую творческую продукцию, но их применение в этой сфере пока не стало массовым.

День кетодиеты

5 января отмечается День кетодиеты. Фото © Shutterstock

Необычный праздник можно отметить в России 5 января — День кетодиеты. Вот что о нём известно: Это неформальный международный праздник.

Учреждён в 2019 году сетью американских розничных магазинов.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 5 января.

Цель — продвигать такую диету в массы.

Кетодиета, или кетогенная диета, — это режим питания, при котором резко сокращается потребление пищи с содержанием углеводов. Вместо этого за основу рациона берётся еда с высоким содержанием жиров и белков. Своё название кетодиета получила из-за того, что при ней в крови повышается уровень кетоновых тел. Они образуются в процессе расщепления жировых запасов и служат альтернативным источником энергии в случае, если в организм поступает недостаточно глюкозы.

У такой диеты есть и плюсы, и минусы. Она довольно эффективна, благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, пищеварения. Этот режим питания сокращает тягу к употреблению вредных продуктов. Вес уходит достаточно быстро. Что касается минусов кетодиеты, то главный из них — это несбалансированность питания. Для укрепления здоровья организму нужна разнообразная пища, а её ограничение по тому или иному принципу приводит к дефициту каких-то веществ в рационе. Также при кетодиете усиливается нагрузка на печень. Она запрещена диабетикам, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями. Недостаток овощей может вызвать проблемы с пищеварением.

Приметы 5 января

Русская православная церковь 5 января чтит память десяти святых мучеников Критских, среди которых Феодул. Все они приняли смерть за Христа в III веке. По преданию, критский правитель Деций приказал собрать последователей Христа по всему острову. Набралось десять человек, и их подвергали жестоким пыткам на протяжении 30 дней, чтобы сломить веру в Бога. Это не удалось, правитель разгневался и приказал зарубить всех задержанных. Феодул прославился тем, что по дороге на казнь разрешил спор между братьями по вере. Они посчитали, что "божественного венца" удостоится тот, кто первым примет смерть. Но Феодул заявил, что первым станет последний, тот, кто не устрашится принять смерть при виде казни своих соратников.

Федулов день

В народе в эту дату отмечали Федулов день. Второе название праздника — Федул-зимний. Святого считали защитником животных, а потому в этот день уделяли много внимания птице, а также лошадям, коровам, овцам и свиньям. Их досыта кормили, чистили хлев. В Федулов день следовало крайне осторожно пользоваться острыми и режущими предметами. В народе верили, что в эту дату даже самый незначительный порез или укол на коже может спровоцировать тяжёлую болезнь. В этот день категорически запрещалось рассказывать о своих мечтах и планах на будущее. Федул мог и их "сдуть" ветром.

Погодные приметы 5 января

Сильный ветер — к богатому урожаю.

Животные ведут себя беспокойно — к стуже и метели.

Снегопад — к дождливому июлю.

Именинники 5 января

5 января именины может отмечать российский актёр Павел Майков. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Сегодня, 5 января, именины могут отмечать: Давид Иван Макар Павел Василий.

Авторы Вадим Андреев