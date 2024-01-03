В Белгороде следующие два дня будут закрыты торговые центры

Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о временной приостановке работы на 3 и 4 января. Как передаёт в телеграм-канале мэр города Валентин Демидов, это необходимо для безопасности граждан.

Градоначальник сообщил, что закрытыми в эти два дня будут ТЦ "РИО", ТРЦ "МегаГринн" и МТРК "Сити Молл Белгородский". По его словам, данные меры необходимы в свете последних событий, связанных с обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины. Он поблагодарил представителей бизнеса за понимание и подчеркнул, что сейчас всем жителям города лучше оставаться дома, так как безопасность и сохранение жизни людей — в настоящее время главное.