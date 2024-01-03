В Белгороде следующие два дня будут закрыты торговые центры
Мэр Белгорода Демидов: 3 и 4 января в городе не будут работать торговые центры
Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о временной приостановке работы на 3 и 4 января. Как передаёт в телеграм-канале мэр города Валентин Демидов, это необходимо для безопасности граждан.
Градоначальник сообщил, что закрытыми в эти два дня будут ТЦ "РИО", ТРЦ "МегаГринн" и МТРК "Сити Молл Белгородский". По его словам, данные меры необходимы в свете последних событий, связанных с обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины. Он поблагодарил представителей бизнеса за понимание и подчеркнул, что сейчас всем жителям города лучше оставаться дома, так как безопасность и сохранение жизни людей — в настоящее время главное.
"Уверен, что горожане также отнесутся с пониманием. Дальше будем принимать решения исходя из оперативной обстановки", — заключил Демидов.
Лайф сообщал, что 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибли 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха".
ТАСС / Евгений Силантьев