Буякевич: Курс генсека ОБСЕ вынуждает РФ требовать скорейшей его замены

Отказ генсека ОБСЕ Хельги Шмид осудить удар ВСУ по Белгороду вынуждает Россию требовать её скорейшей замены. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Максим Буякевич.

"Подобное поведение генерального секретаря убеждает нас в необходимости потребовать от председательства Мальты скорейшего выпуска уведомлений так называемых об открывающихся вакансиях руководства ОБСЕ, с тем чтобы к сентябрю организация могла утвердить новых людей, в том числе и на посту генерального секретаря", — сказал он в беседе с ТАСС.

Дипломат добавил, что на прошедшем в минувшем декабре министерском совещании в Скопье наша страна согласилась присоединиться к консенсусу по поводу продления срока мандата Шмид и трёх других высших руководителей до сентября 2024 года.

По словам Буякевича, нынешний генсек продолжает антироссийский курс, который ведёт к разрушению диалога по военно-политической проблематике в рамках ОБСЕ. Причём позиция руководства организации "говорит о многом". Российская сторона, добавил он, будет учитывать это в дальнейшей работе.