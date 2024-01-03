Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид приняла сторону Киева, не осудив ракетные атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом заявило постоянное представительство России при организации в среду, 3 января.

"Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлёкшие гибель десятков мирных граждан, включая детей", — говорится в сообщении российского постпредства в телеграм-канале.