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3 января, 09:44

Руководство ОБСЕ уличили в предвзятости из-за позиции по атакам ВСУ на Белгород

Постпредство РФ: Генсек ОБСЕ заняла сторону Киева, не осудив атаки по Белгороду

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид приняла сторону Киева, не осудив ракетные атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом заявило постоянное представительство России при организации в среду, 3 января.

"Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлёкшие гибель десятков мирных граждан, включая детей", говорится в сообщении российского постпредства в телеграм-канале.

Там добавили, что таким образом председательствующая в ОБСЕ Мальта и секретариат организации продолжают курс на форсированное обрушение ОБСЕ, попирая свои мандаты.

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Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет. При обстреле села Солоти Валуйского городского округа со стороны ВСУ пострадала девочка.

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Дарья Нарыкова
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