"Другой уровень": В США раскрыли, как Россия ответила Киеву за Белгород
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия бьёт по Киеву на совершенно другом уровне
Российские военные нанесли разрушительные удары по ВСУ и объектам критической инфраструктуры Незалежной в ответ на атаки Киева, включая теракт в Белгороде, где погибли десятки мирных жителей. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ, военно-политический эксперт Ларри Джонсон.
"То, что Украина сделала, фактически обернулось против неё и принесло ей ещё более великие разрушения. <…> Россия бьёт на совершенно другом уровне, она нарастила темп", — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Как отметил Джонсон, последние ракетные атаки показали, что Киев попросту бессилен перед таким натиском, с учётом того, что у него есть западные системы противовоздушной обороны.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военные РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Также удары наносились по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, уже более недели Белгород периодически подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла 30 декабря, погибло 25 человек, жертвой удара 2 января стал ещё один человек, 11 жителей пострадали. На следующий день в результате удара оказалась ранена девочка. На данный момент в больницах остаётся 69 пострадавших.
ТАСС / Александр Полегенько