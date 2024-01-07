Российские военные нанесли разрушительные удары по ВСУ и объектам критической инфраструктуры Незалежной в ответ на атаки Киева, включая теракт в Белгороде, где погибли десятки мирных жителей. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ, военно-политический эксперт Ларри Джонсон.

"То, что Украина сделала, фактически обернулось против неё и принесло ей ещё более великие разрушения. <…> Россия бьёт на совершенно другом уровне, она нарастила темп", — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Как отметил Джонсон, последние ракетные атаки показали, что Киев попросту бессилен перед таким натиском, с учётом того, что у него есть западные системы противовоздушной обороны.