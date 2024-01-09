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9 января, 15:10

Милонов назвал солиста "Щенков" бездарным животным после выходки с носком

Депутат Милонов назвал бездарным лидера группа "Щенки", раздевавшегося на сцене

Виталий Милонов и Максим Тесли. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Vk / ЩЕНКИ

Виталий Милонов и Максим Тесли. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Vk / ЩЕНКИ

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандальную выходу солиста группы "Щенки" Максима Тесли (настоящее имя Максим Моисеев), который выступил на концерте в одном носке, надетом на половой орган. Парламентарий назвал музыканта бездарным животным.

"По-настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант — бездарное животное, которые может прославиться только таким способом", сказал Милонов в беседе с NEWS.ru.

Депутат напомнил, что в России долгое время были популярны такие люди, как Пётр Павленский, Маша Гессен, Алексей Венедиктов*, которые разложили общество и воспитали "артистов", подобных Тесли. Однако сейчас в России стараются не допускать подобных перформансов, указал парламентарий. При этом Милонов добавил, что не знает, возбудят ли против артиста дело о пропаганде ЛГБТ**, но ходить голым в общественных местах в РФ незаконно и такое поведение не поддерживается, подчеркнул Милонов.

Милонов призвал ужесточить надзор за нарушением морали со стороны публичных личностей
Милонов призвал ужесточить надзор за нарушением морали со стороны публичных личностей

Напомним, что солиста группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в петербургском аэропорту Пулково после того, как он повторил голый перформанс рэпера Vacio, выступив с концертом в клубе в одном носке, надетом на половой орган. В образе фронтмена "Щенков" усмотрели состав административного дела за мелкое хулиганство. Позже Максим Тесли назвал свою выходку с носком неуместной. Суд арестовал 37-летнего артиста на 10 суток за мелкое хулиганство.

* Включён в реестр иноагентов.

** Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Никита Никонов
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