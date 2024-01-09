Милонов назвал солиста "Щенков" бездарным животным после выходки с носком

"По-настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант — бездарное животное, которые может прославиться только таким способом", — сказал Милонов в беседе с NEWS.ru.

Депутат напомнил, что в России долгое время были популярны такие люди, как Пётр Павленский, Маша Гессен, Алексей Венедиктов*, которые разложили общество и воспитали "артистов", подобных Тесли. Однако сейчас в России стараются не допускать подобных перформансов, указал парламентарий. При этом Милонов добавил, что не знает, возбудят ли против артиста дело о пропаганде ЛГБТ**, но ходить голым в общественных местах в РФ незаконно и такое поведение не поддерживается, подчеркнул Милонов.