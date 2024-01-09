Милонов назвал солиста "Щенков" бездарным животным после выходки с носком
Депутат Милонов назвал бездарным лидера группа "Щенки", раздевавшегося на сцене
Виталий Милонов и Максим Тесли. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Vk / ЩЕНКИ
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандальную выходу солиста группы "Щенки" Максима Тесли (настоящее имя Максим Моисеев), который выступил на концерте в одном носке, надетом на половой орган. Парламентарий назвал музыканта бездарным животным.
"По-настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант — бездарное животное, которые может прославиться только таким способом", — сказал Милонов в беседе с NEWS.ru.
Депутат напомнил, что в России долгое время были популярны такие люди, как Пётр Павленский, Маша Гессен, Алексей Венедиктов*, которые разложили общество и воспитали "артистов", подобных Тесли. Однако сейчас в России стараются не допускать подобных перформансов, указал парламентарий. При этом Милонов добавил, что не знает, возбудят ли против артиста дело о пропаганде ЛГБТ**, но ходить голым в общественных местах в РФ незаконно и такое поведение не поддерживается, подчеркнул Милонов.
Напомним, что солиста группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в петербургском аэропорту Пулково после того, как он повторил голый перформанс рэпера Vacio, выступив с концертом в клубе в одном носке, надетом на половой орган. В образе фронтмена "Щенков" усмотрели состав административного дела за мелкое хулиганство. Позже Максим Тесли назвал свою выходку с носком неуместной. Суд арестовал 37-летнего артиста на 10 суток за мелкое хулиганство.
* Включён в реестр иноагентов.
** Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.