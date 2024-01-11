Объявлены дата и место прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным

Прощание с народным артистом СССР, актёром Юрием Соломиным предварительно назначено на 15 января. Об этом сообщила руководитель Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, её цитирует ТАСС.

"Мы планируем прощание на понедельник, оно пройдёт в Малом театре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, Юрий Мефодьевич хотел быть похороненным рядом с женой", — рассказала Михайлова.