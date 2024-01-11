Объявлены дата и место прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным
Прощание с Соломиным пройдёт 15 января, его похоронят на Троекуровском кладбище
Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Прощание с народным артистом СССР, актёром Юрием Соломиным предварительно назначено на 15 января. Об этом сообщила руководитель Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, её цитирует ТАСС.
"Мы планируем прощание на понедельник, оно пройдёт в Малом театре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, Юрий Мефодьевич хотел быть похороненным рядом с женой", — рассказала Михайлова.
Напомним, в ноябре 2023 года Юрий Соломин перенёс инсульт, у артиста парализовало левую сторону тела. 9 января стало известно, что актёра выписали из больницы. Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова тогда рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо. Но уже 11 января пришла трагическая весть: артист скончался на 89-м году жизни. Причиной его смерти могла стать почечная недостаточность на фоне инсульта.