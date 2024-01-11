Медведев связал срочный приказ Зеленского с приёмом в Армию России 500 тысяч контрактников
Медведев: 500 тысяч подписавших контракт с ВС РФ произвели впечатление на Киев
За 2023 год на службу в интересах объединённой группировки войск Российской Федерации удалось привлечь более 500 тысяч человек, что оказало эффект на Украину и вынудило киевские власти начать массовую мобилизацию граждан. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
Дмитрий Медведев сообщил об успешном доукомплектовании ВС РФ контрактниками. Видео © VK / Дмитрий Медведев
"Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление. Киевский режим, как вы знаете, срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза. Посмотрим, чем у них это закончится", — сказал он, отметив, что задача по доукомплектованию Российской армии, поставленная президентом России Владимиром Путиным, выполнена в полном объёме и в должные сроки.
Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации, а в декабре из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызывал множество споров. Сегодня документ отозвали из Рады. При этом сбежавших из страны украинцев призывают встать на воинский учёт за рубежом.
VK / Дмитрий Медведев