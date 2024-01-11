Медведев связал срочный приказ Зеленского с приёмом в Армию России 500 тысяч контрактников

За 2023 год на службу в интересах объединённой группировки войск Российской Федерации удалось привлечь более 500 тысяч человек, что оказало эффект на Украину и вынудило киевские власти начать массовую мобилизацию граждан. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

"Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление. Киевский режим, как вы знаете, срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза. Посмотрим, чем у них это закончится", — сказал он, отметив, что задача по доукомплектованию Российской армии, поставленная президентом России Владимиром Путиным, выполнена в полном объёме и в должные сроки.