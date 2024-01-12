Российским самолётам запретили летать над Йеменом

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Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям летать над Йеменом

12 января, 10:39
Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом. Обложка © Shutterstock

Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом. Обложка © Shutterstock

Росавиация ввела запрет на полёты самолётов российских авиалиний над территорией Йемена из-за напряжённой ситуации в регионе, который бомбардирует коалиция США. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

"В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полётов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полётов (включая транзитные) гражданских воздушных судов РФ", — указано в тексте.

Политолог не исключил, что после ударов по Йемену в конфликт будут втянуты другие страны
Политолог не исключил, что после ударов по Йемену в конфликт будут втянуты другие страны

Напомним, 12 января США нанесли удары по Йемену, назвав это ответом на атаки хуситов на американские эсминцы в Красном море. Были обстреляны склады с оружием, пусковые установки, радиолокаторы средств ПВО и производственные объекты — всего поражено более 60 целей. Американцы выпустили свыше 100 снарядов. Россия осудила атаку и запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. В руководстве движения хуситов "Ансар Алла" сообщили о пяти погибших от американских обстрелов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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