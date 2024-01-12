Суд вынес первый приговор по делу о стрельбе в ижевской школе, где выпускник убил 17 человек
Директор ЧОП "Щит" получил 3 года условно после ЧП со стрельбой в школе Ижевска
Глава частной охранной организации "Щит" А. Злобин в зале суда. Обложка © t.me / Объединённая пресс-служба судов Удмуртии
Главу частной охранной организации "Щит", которая занималась обеспечением безопасности школы в Ижевске, где в сентябре 2022 года произошла стрельба с многочисленными жертвами, приговорили к трём годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сказано в публикации Объединённой пресс-службы судов Удмуртской Республики.
"Октябрьский районный суд Ижевска огласил приговор в отношении 52-летнего жителя Ижевска Злобина А.А., осуждённого по ч. 1 ст. 238 УК РФ <....> и ч. 1 ст. 187 УК РФ. С учётом всех исследованных доказательств суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", — говорится в сообщении.
Помимо предоставления услуг ненадлежащего качества Злобина обвинили в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств на сумму 500 тысяч рублей. Подсудимый признал вину по этому обвинению, а вот с тем, что охранные услуги, которые "Щит" оказывал школе, были ненадлежащего качества, не согласился. При вынесении вердикта суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: состояние здоровья Злобина, его близких родственников, активное содействие следствию и наличие у него несовершеннолетних детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали ученики, педагоги и сотрудники школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев (1988 года рождения), местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.