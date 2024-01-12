Суд вынес первый приговор по делу о стрельбе в ижевской школе, где выпускник убил 17 человек

Главу частной охранной организации "Щит", которая занималась обеспечением безопасности школы в Ижевске, где в сентябре 2022 года произошла стрельба с многочисленными жертвами, приговорили к трём годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сказано в публикации Объединённой пресс-службы судов Удмуртской Республики.

"Октябрьский районный суд Ижевска огласил приговор в отношении 52-летнего жителя Ижевска Злобина А.А., осуждённого по ч. 1 ст. 238 УК РФ <....> и ч. 1 ст. 187 УК РФ. С учётом всех исследованных доказательств суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", — говорится в сообщении.