Слуцкий назвал США угрозой глобальной безопасности после бомбардировок Йемена
Ракетные удары ВВС США и Великобритании по Йемену — жестокое нарушение норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик надеется, что так же атаки расценят и члены СБ ООН.
"Последствия бомбардировок по территории, контролируемой хуситами, а фактически — начало незаконной военной интервенции США и Британии против суверенного государства, чреваты резким обострением ситуации в регионе и далеко за его пределами, эскалацией напряжённости, новыми жертвами среди мирного населения", — сказал политик.
Он рассказал, что для Вашингтона стало правилом создавать коалиции на принципах "договорняка" без мандата ООН, прикрываясь, как "фиговым листком", оборонительными целями. Однако кандидат в президенты отметил, что на самом деле это не что иное, как продолжение "агрессивной гегемонистской" политики США и подмена понятий. Америка со своими военными авантюрами — угроза глобальной безопасности, заявил Слуцкий.
Он также подчеркнул, что США пренебрегли собственной Конституцией, так как решение бомбить Йемен не было согласовано с Конгрессом, на что указали Байдену даже его однопартийцы — демократы.
Напомним, удары по Йемену нанесли сегодня, 12 января. Они были реализованы в рамках операции "Страж процветания". Американская сторона выпустила порядка 100 снарядов, поразив военные и производственные объекты. В России осудили удары по Йеменской Республике и запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН. В МИД РФ также призвали другие страны осудить атаку.
ТАСС / Михаил Терещенко