Слуцкий назвал США угрозой глобальной безопасности после бомбардировок Йемена

Ракетные удары ВВС США и Великобритании по Йемену — жестокое нарушение норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик надеется, что так же атаки расценят и члены СБ ООН.

"Последствия бомбардировок по территории, контролируемой хуситами, а фактически — начало незаконной военной интервенции США и Британии против суверенного государства, чреваты резким обострением ситуации в регионе и далеко за его пределами, эскалацией напряжённости, новыми жертвами среди мирного населения", — сказал политик.

Он рассказал, что для Вашингтона стало правилом создавать коалиции на принципах "договорняка" без мандата ООН, прикрываясь, как "фиговым листком", оборонительными целями. Однако кандидат в президенты отметил, что на самом деле это не что иное, как продолжение "агрессивной гегемонистской" политики США и подмена понятий. Америка со своими военными авантюрами — угроза глобальной безопасности, заявил Слуцкий.