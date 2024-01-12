Политолог объяснил выгоду, которую получит Вашингтон от ударов по Йемену
Политолог Перла: Для США удары по Йемену — вынужденный шаг
Для США удары по Йемену — вынужденный шаг, заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. По его словам, Штаты сдают позиции на Ближнем Востоке, поэтому применяют радикальные меры.
"Для Запада принципиально важны две вещи: доминирование на Ближнем Востоке и судоходство в Красном море. Доминирование не получается — чем больше в XXI веке воюют (начиная с Ирака), тем больше врагов и тем меньше шансов на победу", — сказал политолог.
Эксперт отметил, что Штаты в последнее время сдают позиции на Ближнем Востоке. По его словам, Сирия потеряна окончательно, а Саудовская Аравия и ОАЭ стали частью БРИКС. Израилю не удастся одержать победу, а Тегеран продолжает показывать, что у Вашингтона дела идут не очень.
Политолог отметил, что перекрытый пролив выгодно приостановит путь контейнеровозов минимум на две недели. Перла указал, что США собрали огромную силу на Ближнем Востоке, но сделать она ничего не может, поэтому американцы попытаются уничтожить "хотя бы хуситов".
Однако, по словам специалиста, Америкой движет не только "вынужденность", так как даже поражение в войне на Ближнем Востоке принесёт выгоду, потому что Европа будет платить за товары больше, чем Вашингтон. Ещё одна причина ударов — приближающиеся президентские выборы, считает Перла.
Напомним, удары по Йемену нанесли сегодня, 12 января. Они были реализованы в рамках операции "Страж процветания". Американская сторона выпустила порядка 100 снарядов, поразив военные и производственные объекты. В России осудили удары по Йеменской Республике и запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН. В МИД РФ также призвали другие страны осудить атаку.
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