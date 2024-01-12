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12 января, 15:16

Зеленский заявил, что группа украинских моряков находится в плену у хуситов

Четверо украинских моряков находятся в плену у хуситов в Йемене, об этом заявил Владимир Зеленский. Он утверждает, что Киев работает над их возвращением.

"Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов", — цитирует Зеленского агентство "РБК-Украина".

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Напомним, 12 января США и Британия ударили по Йемену, начав ранее анонсированную операцию "Страж процветания". Под огневой удар попали склады с оружием, пусковые установки, радиолокаторы средств ПВО и производственные объекты хуситов. Американцы выпустили более 100 снарядов, в том числе крылатые ракеты "Томагавк". Россия уже осудила эту атаку и запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. При этом НАТО объявило ракетные удары по Йемену оборонительными.

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ТАСС / AP / Roman Koksarov

Александра Вишнякова
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